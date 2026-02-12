Espana agencias

Amplia mayoría para aprobar la ley de Junts contra la multirreincidencia en el Congreso

Guardar

Madrid, 12 feb (EFE).- La ley de Junts para combatir la multirreincidencia llega este jueves al pleno del Congreso con un amplio respaldo y será aprobada previsiblemente por la mayoría de la Cámara, incluidos PSOE y PP, tras más de un año congelada.

La tramitación comenzó en 2024 y se reactivó en noviembre pasado, después de que la formación de Carles Puigdemont anunciara su ruptura con el Ejecutivo por sus incumplimientos y diera por "bloqueada" la legislatura.

La Comisión de Justicia aprobó en diciembre el texto con el respaldo de PSOE, PP, Vox y PNV, mientras que ERC se abstuvo.

El dictamen de la ley que se vota este jueves incorpora cambios transaccionales impulsados por el PP y por el PSOE, como penalizar con hasta tres años de cárcel el robo de móviles o endurecer el castigo previsto en el Código Penal en determinadas circunstancias en los delitos de estafa.

Sumar, Bildu y Podemos se han posicionado en contra de la ley, que deberá pasar también por el Senado, al calificarla de "populismo punitivo" y considerar que solo beneficia a la extrema derecha.

La aprobación de esta propuesta de Junts se interpreta como un nuevo gesto del Gobierno y del PSOE al partido de Puigdemont y se une a otras decisiones adoptadas para acercar a los socios de la investidura, como la regularización extraordinaria de inmigrantes.

Gracias a ella Podemos ha abierto la puerta negociar la delegación de competencias en materia migratoria a Cataluña, una aspiración de Junts a la que hasta ahora se había opuesto. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Sánchez dice que emergencia climática revela las infraestructuras y urge pacto de Estado

Infobae

Sánchez contesta a la irresponsabilidad que le achaca Feijóo pidiendo ceses por Móstoles

Infobae

Jerez baila al mundo en su XXX Festival, con récord de estrenos y proyección internacional

Infobae

Intensas rachas de viento y precipitaciones este jueves por frentes asociados a Nils

Infobae

Defensa asegura que la carga de trabajo de las fábricas de Santa Bárbara está garantizada

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El salto de Gabriel Rufián,

El salto de Gabriel Rufián, de querer “romper España” a jugarse la carrera por salvarla (de PP y Vox): “Más cabeza y menos pureza”

Madrid quiere ser referente mundial de los drones: ninguna empresa se presenta para construir un donódromo, sube la oferta y puntúa mejor a una firma sancionada por alterar precios

La guerra de un matrimonio roto que pone en la diana a Hatta Energy, la quinta petrolera de España a la que vinculan con un poderoso confidente de la UCO

La investidura se complica para María Guardiola: la apuesta del PP por evitar un gobierno con Vox la sitúa ante un PSOE donde empiezan a moverse las posiciones

La baliza V16 se cuela en el Congreso entre acusaciones de caos y contratos opacos: “Será el nuevo ‘caso Koldo’ del PSOE”

ECONOMÍA

Que no te engañen haciéndose

Que no te engañen haciéndose pasar por Brad Pitt: el Banco de España avisa del auge de estafas amorosas con inteligencia artificial en redes sociales

Ser joven y pobre depende del tiempo que puedas quedarte en casa de tus padres: la tasa de pobreza de quienes se emancipan triplica a la de los que no

Miguel Ángel Mejías, abogado: “Estos cinco motivos para despedirte son ilegales”

Juanma Lorente, abogado: “Si tu empresa te hace esto te está despidiendo a coste cero sin que te des cuenta”

El Gobierno pedirá datos de los solicitantes de viviendas de protección oficial para evitar que se repita la adjudicación a dedo de Alicante

DEPORTES

El día que el FC

El día que el FC Barcelona plantó al Atlético de Madrid en unas semifinales de Copa del Rey

Así te hemos contado la victoria de la Real Sociedad sobre el Athletic en Copa del Rey

La Real Sociedad se impone por la mínima al Athletic en el primer duelo de semifinales de la Copa del Rey

El expiloto Button confía en Fernando Alonso y Aston Martin para 2026: “Puede pelear por un campeonato del mundo”

Cucurella se suma a la larga lista de lesionados de la selección española: “Esperemos que su ausencia no sea demasiado larga”