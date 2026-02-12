Amplia mayoría para aprobar la ley de Junts contra la multirreincidencia en el Congreso

Madrid, 12 feb (EFE).- La ley de Junts para combatir la multirreincidencia llega este jueves al pleno del Congreso con un amplio respaldo y será aprobada previsiblemente por la mayoría de la Cámara, incluidos PSOE y PP, tras más de un año congelada.

La tramitación comenzó en 2024 y se reactivó en noviembre pasado, después de que la formación de Carles Puigdemont anunciara su ruptura con el Ejecutivo por sus incumplimientos y diera por "bloqueada" la legislatura.

La Comisión de Justicia aprobó en diciembre el texto con el respaldo de PSOE, PP, Vox y PNV, mientras que ERC se abstuvo.

El dictamen de la ley que se vota este jueves incorpora cambios transaccionales impulsados por el PP y por el PSOE, como penalizar con hasta tres años de cárcel el robo de móviles o endurecer el castigo previsto en el Código Penal en determinadas circunstancias en los delitos de estafa.

Sumar, Bildu y Podemos se han posicionado en contra de la ley, que deberá pasar también por el Senado, al calificarla de "populismo punitivo" y considerar que solo beneficia a la extrema derecha.

La aprobación de esta propuesta de Junts se interpreta como un nuevo gesto del Gobierno y del PSOE al partido de Puigdemont y se une a otras decisiones adoptadas para acercar a los socios de la investidura, como la regularización extraordinaria de inmigrantes.

Gracias a ella Podemos ha abierto la puerta negociar la delegación de competencias en materia migratoria a Cataluña, una aspiración de Junts a la que hasta ahora se había opuesto. EFE