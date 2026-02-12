Espana agencias

Álvaro Romero: "Estoy contento con la bajada, no con el resultado"

Livigno (Italia), 12 feb (EFE).- El español Álvaro Romero, que quedó eliminado en la ronda de octavos de final de la prueba de boardercross de snowboard de los Juegos de Milán-Cortina d'Ampezzo (Italia) declaró este jueves en el Snowpark de Livigno que está "contento con la bajada" que hizo, pero "no con el resultado".

"Al final, todos queremos más, más y más", declaró Romero, nacido hace 22 años en San Sebastián, campeón del mundo junior de boardercross de snowboard en 2023 -en San Pellegrino (Italia)- y segundo en la prueba de la Copa del Mundo disputada ese año en Veysonnaz (Suiza), que debutaba en unos Juegos.

"Pero estoy en mis primeros Juegos, ganando experiencia; en un evento que es una pasada, es impresionante... con toda mi familia aquí; así que hay que estar satisfecho", que no quiso culpar a la nevada caída este jueves en Livigno de su eliminación en su ronda de octavos -la tercera-, que ganó el francés Loan Bozzolo, por delante del otro español, Lucas Eguibar -que caería en cuartos- y que él acabó tercero

"Quería hacer un ataque al final, pero no me salió. Al final, estoy contento con la bajada, pero no con el resultado", afirmó la gran promesa del boardercross española.

"Ahora quedan cuatro años para los siguientes Juegos, así que a seguir trabajando y a seguir aprendiendo", añadió Álvaro Romero este jueves en Livigno. EFE

