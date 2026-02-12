Almeyda acelera la preparación de la visita del Alavés con cuatro bajas

Sevilla, 12 feb (EFE).- El entrenador del Sevilla, el argentino Matías Almeyda, dirigió este jueves la penúltima sesión preparatoria antes de recibir el sábado al Alavés, un partido de la vigésima cuarta jornada de LaLiga que reúne a dos equipos empatados a veinticinco puntos en dura pugna por alejarse de la zona de descenso y que los locales afrontarán con cuatro bajas por lesión.

Almeyda cerrará el viernes el trabajo de campo antes de la visita de la formación vitoriana y después comparecerá ante la prensa en la ciudad deportiva sevillista, donde dará detalles de cómo afronta su equipo el partido, para el que son bajas seguras el lateral izquierdo Joaquín Martínez 'Oso', el extremo suizo Rubén Vargas y los centrales Andrés Castrín y el brasileño Marcao Teixeira.

Vargas, Castrín y Marcao ya fueron bajas el pasado domingo en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán ante el Girona (1-1), partido del que salió lesionado Oso, que sufre una dolencia en el gemelo interno de la pierna izquierda tras un fuerte golpe que recibió ante el conjunto catalán.

El extremo belga Adnan Januzaj, por su parte, retomó el trabajo con el grupo a principios de esta semana tras un mes de baja por una lesión en el isquiotibial de la pierna derecha, por lo que podría volver a las convocatorias del preparador argentino. EFE