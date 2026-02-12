Espana agencias

Almería-Andorra se reencuentran con rachas dispares

Almería/Andorra La Vella, 12 feb (EFE).- Almería y Andorra dirimen este viernes en el Stadium almeriense (20.30 horas) un duelo de rachas contrapuestas al que los almerienses llegan reforzados por dos victorias consecutivas que afianzan sus aspiraciones y los andorranos que solo han sumado cinco de los últimos dieciocho puntos en juego.

El Almería siente que la temporada entra en un territorio decisivo en el que cada punto pesa más y cada error se agranda y lo hace instalado en zona de promoción, a sólo tres puntos del ascenso directo tras el 4-2 ante el Ceuta y el 1-2 en Cádiz.

Los de Joan Francesc Ferrer 'Rubi' son sabedores de que no pueden fallar si quieren aspirar a las dos primeras plazas, objetivo prioritario desde el inicio del curso, aunque también entienden que asegurar una posición ventajosa en el 'playoff' sería un respaldo importante para el tramo final.

Rubi maneja un escenario condicionado por las tarjetas y la necesidad de mantener el equilibrio competitivo. La recuperación de Stefan Dzodic refuerza el centro del campo tras su ausencia en Cádiz y la de Dion Lopy limita las alternativas en esa zona.

Arriba se concentran las mayores incógnitas, aunque también el potencial diferencial del equipo. André Horta dejó señales de liderazgo creativo en Cádiz y podría asociarse con Dzodic, con otras opciones esperando su momento, y en ataque, la presencia de Sergio Arribas, Jon Morcillo y Miguel de la Fuente parece fija.

El Andorra, con el descenso a sólo dos puntos, no gana desde hace tres jornadas consecutivas, con un empate y dos derrotas seguidas, por lo que vuelve a estar con el agua al cuello.

El club del Principado necesita con urgencia rectificar la racha para no ver empeorada su situación en la tabla y recuperar sensaciones ante el cuarto clasificado de Segunda División.

Con Carles Manso como cabeza visible de un equipo técnico liderado por Gerard Piqué y Jaume Nogués, los andorranos afrontan el encuentro con la baja por la 'cláusula del miedo' del defensa central Edgar González. El de Sallent está cedido por el Almería y tiene contrato hasta 2028 con el club andaluz.

Sin Edgar González, Carles Manso se está planteando volver a la defensa de tres centrales y confía en volver a contar con Gael Alonso, que no jugó en la última jornada contra la Real Sociedad B.

También ve opciones de contar con Marc Bombardó, 'Bomba', que ha pasado de ser titular a no ir ni convocado, además de recuperar la mejor versión de jugadores como Min-su o Dani Villahermosa.

Como precedente del partido de mañana, está la victoria por 1-2 del Almería en la primera vuelta en el estadio del país pirenaico con doblete de Sergio Arribas.

Alineaciones probables:

Almería: Andrés Fernández; Luna, Monte, Bonini, Muñoz; Dzodic, Horta; Embarba, Arribas, Morcillo, y De la Fuente.

Andorra: 'Yaako'; Carrique, Gael Alonso, Sergio Molina, Diego Alende, Álex Calvo; Efe Akman, Dani Villahermosa, Álvaro Martín; Yeray Cabanzón, Jastin García y Marc Cardona.

Árbitro: Germán Cid Camacho (Comité castellanoleonés).

Estadio: UD Almería Stadium.

Horario: 20.30. EFE

