Alimento en helicóptero para 480 ovejas aisladas por las lluvias en una localidad pacense

Mérida, 12 feb (EFE).- La Junta de Extremadura ha activado este jueves en Arroyo de San Serván (Badajoz) un dispositivo especial de emergencia, que ha permitido llevar en helicóptero unas 5,3 toneladas de alimento a 480 ovejas aisladas desde el pasado jueves en una isleta del río Guadiana formada tras las lluvias de las últimas semanas.

La Consejería de Presidencia, Interior y Diálogo Social ha activado este jueves el dispositivo en el marco del Plan Inuncaex.

Ha contado con la colaboración de la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural, que ha aportado recursos humanos y materiales del Plan Infoex, entre otros un helicóptero que ha cargado aproximadamente 4.800 kilos de paja y 500 de pienso.

El operativo ha implicado a personal de la Guardia Civil, la Confederación Hidrográfica del Guadiana, los bomberos del Consorcio Prevención y Extinción de Incendios (CEPEI) de la Diputación de Badajoz y también Cruz Roja.

La aeronave realiza este jueves unos 40 viajes desde el punto de acopio, donde trabajó el retén de Mirandilla (Badajoz), al de suelta.

A este último punto se habían trasladado previamente cuatro bomberos forestales de la brigada helitransportada de Manchita (Badajoz) y un mecánico, encargados de voltear los recipientes que transportaban la comida para dejarla a disposición de los animales y de recuperar el material empleado para el traslado. EFE