Espana agencias

Alimento en helicóptero para 480 ovejas aisladas por las lluvias en una localidad pacense

Guardar

Mérida, 12 feb (EFE).- La Junta de Extremadura ha activado este jueves en Arroyo de San Serván (Badajoz) un dispositivo especial de emergencia, que ha permitido llevar en helicóptero unas 5,3 toneladas de alimento a 480 ovejas aisladas desde el pasado jueves en una isleta del río Guadiana formada tras las lluvias de las últimas semanas.

La Consejería de Presidencia, Interior y Diálogo Social ha activado este jueves el dispositivo en el marco del Plan Inuncaex.

Ha contado con la colaboración de la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural, que ha aportado recursos humanos y materiales del Plan Infoex, entre otros un helicóptero que ha cargado aproximadamente 4.800 kilos de paja y 500 de pienso.

El operativo ha implicado a personal de la Guardia Civil, la Confederación Hidrográfica del Guadiana, los bomberos del Consorcio Prevención y Extinción de Incendios (CEPEI) de la Diputación de Badajoz y también Cruz Roja.

La aeronave realiza este jueves unos 40 viajes desde el punto de acopio, donde trabajó el retén de Mirandilla (Badajoz), al de suelta.

A este último punto se habían trasladado previamente cuatro bomberos forestales de la brigada helitransportada de Manchita (Badajoz) y un mecánico, encargados de voltear los recipientes que transportaban la comida para dejarla a disposición de los animales y de recuperar el material empleado para el traslado. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

La Generalitat de Valencia lanza un Es-Alert en Castellón por vientos huracanados

Infobae

Detenidos en Granollers tres falsos operarios de gas por robar a ancianos en sus casas

Infobae

Feijóo celebra la aprobación de la ley contra la multirreincidencia y pide que tampoco haya "atajos" para los "okupas"

La Cámara Baja ha dado luz verde al endurecimiento de penas por reincidencia en robos y estafas digitales, mientras Alberto Núñez Feijóo exige rigor absoluto en la respuesta legislativa ante el fenómeno de ocupación de viviendas

Feijóo celebra la aprobación de

El estadounidense McRae bate el récord mundial de 400 m en pista corta

Infobae

Marlaska dice que la regularización tiene "todas las garantías" y que se luchará contra el fraude "en caso que exista"

Grande-Marlaska enfatiza que el proceso impulsado por el Gobierno incorpora controles estrictos, responde a demandas sociales y será vigilado por las autoridades, que actuarán en caso de detectar irregularidades según las normativas aprobadas

Marlaska dice que la regularización
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Muere Ángela Murillo, la primera

Muere Ángela Murillo, la primera mujer en presidir una sección de la Audiencia Nacional y una de las figuras más relevantes en la lucha contra ETA

España expulsó más extranjeros en 2025 por motivos de “seguridad nacional”: la policía deportó a 3.398 personas durante el año pasado

Si se parece a Sumar, habla como Sumar y lo lidera Yolanda Díaz: la izquierda vuelve a enredarse y apunta a las generales más fragmentada que en 2023

Una inmobiliaria aragonesa ofrece 6 millones por las 44 propiedades del líder de la trama Gürtel: incluido un chalé de lujo en Ibiza pagado con dinero desviado de la visita del Papa

Hacienda detecta casi un millón en pagos de gasísticas y más de 150 cheques desconocidos en el ‘caso Montoro’

ECONOMÍA

Un hombre descubre que le

Un hombre descubre que le corresponde una pensión a los 75 años: 106.000 euros acumulados y 1.400 mensuales

Dos personas mueren cada día en España mientras trabajan: las “industrias extractivas” son las que más accidentes laborales sufren

Las mujeres pensionistas cobran 5.300 euros menos que los hombres: la brecha de género se dispara del 19% al 24% tras la jubilación

Los países del Mercosur avanzan en el acuerdo comercial con UE: las exigencias de Bruselas para que salga adelante

La justicia obliga a volver a repartir una herencia y anula la donación de inmuebles de una madre a su hija por vulnerar las legítimas

DEPORTES

El polémico gol anulado a

El polémico gol anulado a Cubarsí durante el partido de Copa del Rey entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona: seis minutos de revisión del VAR

Así te hemos contado la victoria del Atlético de Madrid ante el FC Barcelona en Copa del Rey

El Atlético de Madrid brilla en el Metropolitano y aplasta al FC Barcelona con una amplia goleada en Copa del Rey

El precoz cambio de Hansi Flick en el minuto 36 con el que intentó frenar la goleada del Atlético de Madrid

La selección española ya conoce a sus primeros rivales en la Nations League: Croacia, Inglaterra y República Checa