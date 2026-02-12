Alessio Lisci: “Todo el mundo está dando un paso hacia adelante y el equipo está mejor”

Pamplona, 12 feb (EFE).- El entrenador de Osasuna, Alessio Lisci, ha destacado que la plantilla ha dado “un paso hacia adelante”, algo que sirve para vivir el mejor momento de la temporada antes de visitar este viernes al Elche.

A pesar de la buena racha, el técnico italiano ha querido mandar un mensaje contundente para evitar cualquier tipo de relajación: "Si nos quedamos con 29, vamos a bajar".

Para la cita, Lisci recupera a jugadores importantes, ya que ha confirmado que "Kike Barja está bien" y que "Jon Moncayola está disponible", además de volver a contar con Lucas Torró tras su sanción.

El preparador rojillo ha asegurado en rueda de prensa que el equipo se encuentra "en un buen momento" y que cada vez es "más reconocible".

Según Lisci, la plantilla se acerca más a la idea de juego que tiene en la cabeza, mostrando una mayor capacidad para "gestionar varios escenarios" durante los partidos. Sin embargo, ha recordado que "la construcción de un equipo nunca termina" y que deben seguir “evolucionando” para afrontar los retos de la competición.

Una de las claves de la mejoría en esta segunda vuelta, en la que han sumado 10 de 12 puntos posibles, es la confianza. "Ganar ayuda a ganar", ha afirmado el técnico, quien también ha destacado la recuperación de futbolistas clave y una mayor constancia durante los 90 minutos. "Ahora estamos siendo capaces de hacer buenas segundas partes también", ha explicado.

Lisci ha tenido palabras de elogio para Ante Budimir, que acumula cuatro partidos seguidos marcando y suma ya 11 goles en liga. El entrenador lo ha comparado con el buen vino: "Es como el vino, ¿no? Que cada año se hace mejor", ha comentado.

También ha destacado el papel de Raúl García de Haro, quien se ha convertido en el jugador de la historia de Osasuna en Primera División que más goles ha marcado saliendo desde el banquillo. Lisci lo define como "un plus enorme" y "un titular que está en el banquillo muchas veces". Ha calificado su último gol como "increíble", un tanto que demuestra la gran calidad del futbolista navarro.

La fortaleza del grupo es otra de las noticias positivas para Osasuna. El equipo ha sido capaz de ganar partidos importantes sin piezas clave como Aimar Oroz, Moncayola o Torró, lo que para el técnico "está marcando que todo el mundo está dando un paso hacia adelante y el equipo está mejor".

Sobre el rival, el Elche, Lisci ha advertido que será un partido "muy difícil". Aunque los ilicitanos atraviesan una mala racha de resultados, ha recordado que "es un equipo que a todo el mundo le está molestando" y que compite bien en todos los encuentros. Considera que la posible vuelta de Rafa Mir, a quien ha definido como "un jugador fundamental", les dará un plus en ataque.

Finalmente, preguntado por las últimas polémicas con el VAR y los arbitrajes, Lisci ha mantenido un tono conciliador. "Hay que aceptar que son seres humanos y se pueden equivocar", ha señalado. Aunque ha reconocido que tanto él como el club han mostrado su descontento de manera informal, ha insistido en que confía en la honestidad de los colegiados y espera que los errores "se compensen" al final de la temporada. EFE

