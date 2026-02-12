Espana agencias

Alerta roja en el País Vasco por olas de 10 metros, con avisos en otras 14 comunidades

Guardar

Madrid, 12 feb (EFE).- El País Vasco está hoy en alerta roja (peligro extraordinario) por olas de hasta 10 metros, y en amarillo (peligro bajo) por fuertes vientos, a la que se suman con avisos naranjas o amarillos otras catorce comunidades, de las que se libran solo Canarias y Extremadura, por alguna o varias de dichas inclemencias, además de deshielos y lluvias.

Están este jueves en alerta naranja Andalucía, por lluvias, viento y oleaje; Asturias y Galicia, por temporal marítimo; Cantabria por mala mar y en amarillo por viento; y Baleares y Cataluña, por oleaje y viento, según las predicciones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

En nivel amarillo se encuentran además las siguientes: Aragón, por viento y deshielo; ambas Castillas, Madrid, Murcia y La Rioja, por viento; Navarra, por viento y deshielos; y la Comunidad Valenciana, por viento y temporal marítimo.

El litoral vasco está en alerta roja por olas de 8 a 10 metros y vientos marinos de hasta 88 kilómetros por hora.

En Grazalema (Cádiz), en alerta naranja, seguirá lloviendo con intensidad un día más; se prevén acumulaciones de más de 80 litros por metro cuadrado en doce horas; localmente podrán alcanzarse 140 litros por metro cuadrado en 24 horas.

Las lluvias podrían ser persistentes también en puntos de Galicia, Pirineos y zona del Estrecho, sin descartar que sean localmente fuertes o acompañadas de tormenta en el extremo occidental.

Asimismo, habrá rachas muy fuertes de viento de componente oeste en los litorales peninsulares, la mayor parte de la mitad oriental peninsular y en Baleares.

Podrán ser de 100 kilómetros por hora en amplias zonas de Cataluña, como en el litoral y prelitoral de Barcelona.

También en el Pirineo de Girona y en el prelitoral y litoral de Tarragona, y en la depresión central, que han activado alertas naranjas.

En Andalucía las rachas serán de hasta 90 kilómetros por hora en el valle del Almanzora, Los Vélez, Nacimiento y Campo de Tabernas (Almería), en naranja.

También alcanzarán dicha intensidad en Baleares, en buena parte de la isla de Mallorca y en Menorca.

Habrá temporal marítimo con alerta naranja en el litoral gallego y cantábrico por olas de hasta 8 metros y que en el caso del País Vasco será de nivel rojo, hasta las 14 horas, por olas de hasta 10 metros.

El oleaje será también intenso en Baleares, de hasta 8 metros en la isla de Mallorca y en Menorca. Asimismo, está en nivel naranja por mala mar casi todo el litoral catalán, y en el sur la costa granadina y de Almería. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Alcalde de El Robledo (Ciudad Real): Hay nerviosismo, pero la situación se estabiliza

Infobae

Celta-R.Madrid será el sábado 7 a las 21.00h y Athletic-Barça, domingo 8 a las 18.15h

Infobae

Djokovic se baja del torneo de Doha

Infobae

Marlaska defiende el uso de la baliza V16 y el PP lo vincula con la corrupción: "Será el nuevo 'caso Koldo' del PSOE"

El ministro del Interior rechaza acusaciones sobre irregularidades en la implantación del nuevo dispositivo de emergencia, mientras la oposición exige transparencia y denuncia intereses políticos y comerciales en torno a la medida que será obligatoria en carretera

Marlaska defiende el uso de

Heraskevych desafía prohibición del COI de usar un casco en homenaje a víctimas de Rusia

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Anulan la sanción impuesta a

Anulan la sanción impuesta a un policía nacional acusado de desobediencia por decirle a su superior que no le iba a atender por WhatsApp en sus días libres

Un estudio revela la edad a la que deberías dejar de conducir

El salto de Gabriel Rufián, de querer “romper España” a jugarse la carrera por salvarla (de PP y Vox): “Más cabeza y menos pureza”

Madrid quiere ser referente mundial de los drones: ninguna empresa se presenta para construir un donódromo, sube la oferta y puntúa mejor a una firma sancionada por alterar precios

La guerra de un matrimonio roto que pone en la diana a Hatta Energy, la quinta petrolera de España a la que vinculan con un poderoso confidente de la UCO

ECONOMÍA

Precio de la gasolina en

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Gonzalo Bernardos explica por qué está a favor de la regularización de migrantes: busca responder a desafíos financieros en España

Que no te engañen haciéndose pasar por Brad Pitt: el Banco de España avisa del auge de estafas amorosas con inteligencia artificial en redes sociales

Ser joven y pobre depende del tiempo que puedas quedarte en casa de tus padres: la tasa de pobreza de quienes se emancipan triplica a la de los que no

Miguel Ángel Mejías, abogado: “Estos cinco motivos para despedirte son ilegales”

DEPORTES

El día que el FC

El día que el FC Barcelona plantó al Atlético de Madrid en unas semifinales de Copa del Rey

Así te hemos contado la victoria de la Real Sociedad sobre el Athletic en Copa del Rey

La Real Sociedad se impone por la mínima al Athletic en el primer duelo de semifinales de la Copa del Rey

El expiloto Button confía en Fernando Alonso y Aston Martin para 2026: “Puede pelear por un campeonato del mundo”

Cucurella se suma a la larga lista de lesionados de la selección española: “Esperemos que su ausencia no sea demasiado larga”