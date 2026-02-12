Alerta roja en el País Vasco por olas de 10 metros, con avisos en otras 14 comunidades

Madrid, 12 feb (EFE).- El País Vasco está hoy en alerta roja (peligro extraordinario) por olas de hasta 10 metros, y en amarillo (peligro bajo) por fuertes vientos, a la que se suman con avisos naranjas o amarillos otras catorce comunidades, de las que se libran solo Canarias y Extremadura, por alguna o varias de dichas inclemencias, además de deshielos y lluvias.

Están este jueves en alerta naranja Andalucía, por lluvias, viento y oleaje; Asturias y Galicia, por temporal marítimo; Cantabria por mala mar y en amarillo por viento; y Baleares y Cataluña, por oleaje y viento, según las predicciones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

En nivel amarillo se encuentran además las siguientes: Aragón, por viento y deshielo; ambas Castillas, Madrid, Murcia y La Rioja, por viento; Navarra, por viento y deshielos; y la Comunidad Valenciana, por viento y temporal marítimo.

El litoral vasco está en alerta roja por olas de 8 a 10 metros y vientos marinos de hasta 88 kilómetros por hora.

En Grazalema (Cádiz), en alerta naranja, seguirá lloviendo con intensidad un día más; se prevén acumulaciones de más de 80 litros por metro cuadrado en doce horas; localmente podrán alcanzarse 140 litros por metro cuadrado en 24 horas.

Las lluvias podrían ser persistentes también en puntos de Galicia, Pirineos y zona del Estrecho, sin descartar que sean localmente fuertes o acompañadas de tormenta en el extremo occidental.

Asimismo, habrá rachas muy fuertes de viento de componente oeste en los litorales peninsulares, la mayor parte de la mitad oriental peninsular y en Baleares.

Podrán ser de 100 kilómetros por hora en amplias zonas de Cataluña, como en el litoral y prelitoral de Barcelona.

También en el Pirineo de Girona y en el prelitoral y litoral de Tarragona, y en la depresión central, que han activado alertas naranjas.

En Andalucía las rachas serán de hasta 90 kilómetros por hora en el valle del Almanzora, Los Vélez, Nacimiento y Campo de Tabernas (Almería), en naranja.

También alcanzarán dicha intensidad en Baleares, en buena parte de la isla de Mallorca y en Menorca.

Habrá temporal marítimo con alerta naranja en el litoral gallego y cantábrico por olas de hasta 8 metros y que en el caso del País Vasco será de nivel rojo, hasta las 14 horas, por olas de hasta 10 metros.

El oleaje será también intenso en Baleares, de hasta 8 metros en la isla de Mallorca y en Menorca. Asimismo, está en nivel naranja por mala mar casi todo el litoral catalán, y en el sur la costa granadina y de Almería. EFE