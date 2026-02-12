Afectados por la dana de Valencia se desplazan a Granada para ayudar tras el temporal

Granada, 12 feb (EFE).- El colectivo solidario Nave Albal, surgido tras la dana de Valencia, trasladará mañana viernes a distintos municipios de la provincia de Granada un convoy humanitario para ayudar en las labores de limpieza, achiques y retirada del agua y el barro acumulados tras las últimas borrascas.

Según ha explicado a EFE Ana Isabel Martínez, portavoz de este proyecto solidario integrado por un grupo de vecinos y amigos de Valencia, el convoy está formado por doce personas: seis voluntarios del proyecto Nave Albal y seis bomberos de la ONG 'Bombers pel Mon'.

La previsión es partir sobre las 9:00 o 9:30 horas desde Granada capital hacia los municipios de Huétor Tájar, Pinos Genil, Quéntar y Dúdar divididos en dos grupos: uno de ellos se desplazará con un remolque pequeño hasta Pinos Genil y el otro a Huétor Tájar con un vehículo de gran capacidad y otro aportado por los bomberos, que llevan además tres motobombas.

Mientras los bomberos se quedarán en Huétor Tájar, posiblemente unos días, los voluntarios continuarán, tras descargar el material, hacia los municipios de Quéntar y Dúdar.

El convoy lleva material necesario para las labores de limpieza que ha sido cedido por particulares, asociaciones, sindicatos y empresas de distintos puntos de España.

Se trata fundamentalmente de autobombas industriales y portátiles, bombas de achique para limpiar barro de domicilios y locales, mangueras, botas de agua, capazos y guantes de trabajo, entre otros.

Martínez ha indicado que el dispositivo logístico permanecerá solo la jornada de mañana viernes en estos cuatro municipios granadinos, aunque los bomberos se quedarán al menos tres días en Huétor Tájar, uno de los municipios más afectados de la provincia de Granada por el tren de borrascas de los últimos días.

La acción, ha añadido Martínez, no es solo una muestra de gratitud por la ayuda solidaria que recibió Valencia tras la dana, "es constatar que para la supervivencia es necesario romper con individualismos y empezar a tener un pensamiento más colectivo y solidario". EFE