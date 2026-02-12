Acorraladas de noche: trabajadoras sexuales resisten obras del Mundial en Ciudad de México

María Julia Castañeda

Ciudad de México, 12 feb (EFE).- Las obras rumbo al Mundial de Fútbol en Ciudad de México no duermen, mientras trabajadoras sexuales luchan contra un avance que las acorrala en la avenida Tlalpan, en el sur de la ciudad, una zona que cada noche se llena de maquinaria pesada y se vacía de gente.

Karolina, conocida como 'La Morena de Fuego', camina entre grúas y señalamientos, se enfrenta a trabajadores, patea vallas y reabre carriles, convencida de que si no la dejan trabajar, ella tampoco los dejará avanzar.

"No les voy a permitir que me desplacen y que hagan una limpieza social con las trabajadoras sexuales y que me quiten el sustento que llevo todos los días a mi casa, porque a raíz de todo este proyecto yo he caído en situación de calle", reclama en un recorrido acompañada por EFE.

Antes de las obras, que comenzaron en febrero de 2025 y prevén concluir antes de junio en el inicio del Mundial, Karolina comenzaba su jornada a las cuatro de la tarde y para las seis ya había reunido lo suficiente para pagar el alquiler de un piso.

Hoy vive al día en un hotel y se enfrenta cada noche a quienes vacían la esquina que le "daba de comer", obligándola a extender su jornada hasta 24 horas para apenas conseguir lo "mínimo" para sobrevivir.

Pasadas las diez de la noche, las grúas invaden los carriles de Tlalpan y la maquinaria retumba sin pausa. Con más de cinco kilómetros intervenidos y el Metro cerrado, los accesos quedan bloqueados y el flujo de autos -y de hombres que reclaman sus servicios- desaparece.

"Esta es la calle que lleva directo al Estadio Azteca (Banorte)", apunta Karo, en referencia a la Calzada de Tlalpan, una de las principales vías que atraviesa la capital de norte a sur y desemboca en el estadio donde el 11 de junio se inaugurará la Copa del Mundo.

A lo largo de más de 30 kilómetros, el Gobierno construye un parque elevado peatonal y la ciclovía 'La Gran Tenochtitlán', un proyecto que también incluyó la renovación de banquetas y la instalación de jardineras que reducen la visibilidad de Karolina y sus compañeras.

Lorena, otra trabajadora sexual independiente, camina por el tramo invadido y señala cómo las obras las están acorralando "horriblemente", lo que se agrava con el cierre nocturno de la línea 2 del Metro, pues los pocos clientes que antes "se daban su vueltecita" ya dejaron de venir.

"De ocho a doce (de la noche) ya tenía el dinero para solventar los gastos de la casa (…) Me hacía tres, cuatro clientes, y ahora me hago a veces uno, a veces ninguno", expone.

Los cierres, explica Lorena, las obligan a ocupar esquinas ajenas y rompen las zonas de tolerancia que habían consolidado tras luchas pasadas, generando tensiones entre ellas.

Además, deben afrontar el polvo de las obras, el estruendo constante de la maquinaria y los insultos de trabajadores que las tratan "como limosneras", agrega Lorena, quien lleva más de 25 años en Tlalpan.

"Yo dignamente puedo ganarme mi dinero. No estoy pidiendo regalado, yo quiero trabajar", responde a los trabajadores que la molestan, y dice que algo similar ocurre con el gobierno, que les prometió apoyo como no asalariadas pero se lo negó por no cotizar en el seguro social.

Las agresiones y el aislamiento, sostiene Karolina, han golpeado su economía y su estabilidad emocional, un daño que se construye "a base de la felicidad de unos y la infelicidad de otros", por lo que no piensa quedarse callada y sigue aferrándose cada noche a "pelear por un cliente".

Cuando inicie el Mundial, en menos de cuatro meses, 'La Morena de Fuego' avisa que no se moverá, y si es necesario, hará "una huelga de hambre" para evidenciar que el Gobierno le está quitando su patrimonio.

"Van a buscar la manera de que no estemos, para tapar la realidad de la ciudad", advierte Lorena antes de dejar atrás los cierres Tlalpan y caminar hacia La Merced, en el centro de la ciudad, donde seguirá trabajando por la noche. EFE

(foto) (video)