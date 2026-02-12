Espana agencias

Aarón Gutiérrez causa baja indefinida en el Horneo EÓN por motivos personales

Guardar

Alicante, 12 feb (EFE).- El Horneo EÓN Alicante, conjunto que milita en la Liga Asobal, ha comunicado este jueves que su jugador Aarón Gutiérrez causa baja en el equipo de manera indefinida por motivos personales.

El lateral derecho catalán, de 19 años, cumple su segunda temporada en el conjunto alicantino, con el que logró el ascenso, tras una destacada etapa de formación en la cantera del Barcelona.

En la pasada temporada, Aarón Gutiérrez participó en 30 partidos, en los que anotó 83 goles, mientras que en la presenta disputó 15 encuentros, en los que sumaba 49 goles.

El club alicantino, en un escueto comunicado, ha mostrado todo su “apoyo” al jugador y le envía “mucha fuerza” en estos momentos.

Del mismo modo, la entidad que preside Pepe Sánchez solicita que se “respete en todo momento” la privacidad del jugador, que ya no participó en el partido del pasado martes en Barcelona. EFE

pvb/cta/og

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Munar vence a Khachanov y logra pasar a cuartos en Róterdam

Infobae

La defensa del creador de Rojadirecta niega que cometiese un delito y pide su absolución

Infobae

Vox denuncia una agresión a militantes en una carpa del partido en Montcada (Barcelona)

Infobae

Andrés Martín: El partido en Éibar va a ser muy complicado

Infobae

Las científicas ponen el foco en los procesos de selección: ser mujer penaliza

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El submarino S-81 ‘Isaac Peral’

El submarino S-81 ‘Isaac Peral’ se una a la misión de la OTAN ‘Noble Shield’ en el Mediterráneo

Procedente el despido de un técnico de ambulancias de Cataluña por acoso sexual a una estudiante menor de edad durante sus prácticas

Cae una “macroestructura” en Almería con 3.500 kilos de droga y un “arsenal de guerra” que trataron de usar contra los agentes de Policía

El Congreso aprueba la ley de multirreincidencia que Junts exigió al Gobierno con el apoyo de PSOE, PP, Vox y PNV

IU, Sumar, Más Madrid, y Comunes crean ‘Un paso al frente’, la alianza con la que se presentarán a las elecciones generales

ECONOMÍA

Juan Roig vende ya el

Juan Roig vende ya el 20% de lo que se come en España con los platos preparados de Mercadona, más que bares y cafeterías

David Jiménez, abogado: “Para Hacienda, donar un piso es como venderlo”

Una empresa cierra cuatro días y quiere que sus trabajadores lo paguen con vacaciones: “Esto es ilegal”

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Gonzalo Bernardos explica por qué está a favor de la regularización de migrantes: busca responder a desafíos financieros en España

DEPORTES

El día que el FC

El día que el FC Barcelona plantó al Atlético de Madrid en unas semifinales de Copa del Rey

Así te hemos contado la victoria de la Real Sociedad sobre el Athletic en Copa del Rey

La Real Sociedad se impone por la mínima al Athletic en el primer duelo de semifinales de la Copa del Rey

El expiloto Button confía en Fernando Alonso y Aston Martin para 2026: “Puede pelear por un campeonato del mundo”

Cucurella se suma a la larga lista de lesionados de la selección española: “Esperemos que su ausencia no sea demasiado larga”