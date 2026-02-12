Aarón Gutiérrez causa baja indefinida en el Horneo EÓN por motivos personales

Alicante, 12 feb (EFE).- El Horneo EÓN Alicante, conjunto que milita en la Liga Asobal, ha comunicado este jueves que su jugador Aarón Gutiérrez causa baja en el equipo de manera indefinida por motivos personales.

El lateral derecho catalán, de 19 años, cumple su segunda temporada en el conjunto alicantino, con el que logró el ascenso, tras una destacada etapa de formación en la cantera del Barcelona.

En la pasada temporada, Aarón Gutiérrez participó en 30 partidos, en los que anotó 83 goles, mientras que en la presenta disputó 15 encuentros, en los que sumaba 49 goles.

El club alicantino, en un escueto comunicado, ha mostrado todo su “apoyo” al jugador y le envía “mucha fuerza” en estos momentos.

Del mismo modo, la entidad que preside Pepe Sánchez solicita que se “respete en todo momento” la privacidad del jugador, que ya no participó en el partido del pasado martes en Barcelona. EFE

