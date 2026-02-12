Espana agencias

82-67. El Valencia Basket, una roca para el ASVEL

Nacho Herrero

València, 12 feb (EFE).- Sólido, constante y dispuesto a imponer su identidad, el Valencia Basket no dio opción este jueves al ASVEL Villeurbanne, al que en la jornada previa al parón por las diferentes Copas derrotó con claridad para seguir en la parte alta de la clasificación de la Euroliga (82-67).

El equipo francés, con los triples de Edwin Jackson como único argumento válido, no pudo contener al conjunto de Pedro Martínez, que con su triunfo refuerza su posición entre los seis primeros, la zona que supone la clasificación directa para los cuartos de final.

Arrancó el Valencia con ímpetu pero sin acierto y eso lastró su despegue cinco minutos. Pero la entrada de Brancou Badio, Matt Costello y Darius Thompson le abrió el aro francés y le dio una pequeña primera renta. El ASVEL paró el partido y la solidez del interior Armel Traore le permitió no descolgarse.

Ajustó el Valencia su defensa para completar su dominio pero el acierto de Jackson en un par de triples complicados sostuvo al ASVEL. Aún así, al equipo francés costaba cada vez más frenar al conjunto 'taronja'. O tapaba el tiro de tres, incluido el de larguísima distancia de Thompson y Jean Montero, o cerraba las penetraciones de Moore y Badio, para las dos cosas no le daba pese a su buen físico (40-25, m.17).

El conjunto visitante comenzó a pensar que el partido se le podía hacer muy largo si no encontraba cómo hacerle daño a los locales. Las zonas alternativas y la defensa de cambios le dio para restar algo de confianza al Valencia y para llegar vivo al descanso. No fue poco visto el panorama (44-33, m.20).

Recuperó fuerzas el ASVEL en el descanso pero su ímpetu se topó con su falta de acierto en el tiro exterior. El Valencia no dejó que Brian Angola, su referencia en los últimos encuentros cogiera confianza en ningún momento y, por momentos, disfrutó en defensa de la mano de un concentrado Braxton Key.

Montero leyó que el partido podía tener un atajo que redujera el riesgo y el desgaste y le siguió el certero Thompson. Entre ambos llevaron la renta al umbral de los veinte puntos, aunque sin traspasarlo.

Tras ganar en la pista del Maccabi Tel Aviv sin conseguir desplegar su juego, esta vez el equipo 'taronja' corrió, tiró triples siempre que pudo, aunque la defensa francesa le invitó a penetrar y atacó el rebote ofensivo con hambre (63-45, m.30).

Cuando parecía que el único cambio en el guión del encuentro sería la amplitud de la renta local, un par de nuevos triples de Edwin Jackson amagaron con complicarle la vida al Valencia. De hecho, tras muchos minutos mirando la barrera de los veinte puntos, la ventaja se redujo a los diez (77-67, m.38).

Pero el Valencia no perdió la calma y dejó caer sin agobios los minutos. También el ASVEL, colista de la clasificación, se conformó con no salir sonrojado del Roig Arena y no busca argumentos que añadir a Jackson.

Ficha técnica:

82.- Valencia Basket (22+22+19+19): Moore (3), Montero (14), Taylor (10), Pradilla (2), Reuvers (7) -cinco titular- Badio (10), Puerto (4), De Larrea (1), Key (7), Sako (5), Thompson (14) y Costello (5).

67.- ASVEL Villeurbanne (17+16+12+22): Heurtel (1), Angola (8), Traore (7), Seljaas (8), Eboua (10) -cinco titular- Harrinson (4), Atamna (2), Ajinca (3), Jackson (20), Lighty (-), Ndiaye (4) y Vautier (-).

Árbitros: Javor (SLO), Koljensic (MNE) y Pitsilkas (GRE). Sin eliminados.

Incidencias: partido correspondiente a la jornada 28 de la fase regular de la Euroliga disputado en el Roig Arena ante 13.210 espectadores.

Antes del inicio del encuentro se guardó un minuto de silencio por la muerte de David Federman, copropietario del Maccabi Tel Aviv y uno de los impulsores de la Euroliga. EFE

(foto)

