80-70. El Estudiantes se despide del sueño europeo en Francia

Redacción Deportes, 12 feb (EFE).- El Movistar Estudiantes dijo adiós este jueves a su aventura europea en la Eurocopa de la FIBA tras caer eliminado por el ESB Villeneuve francés, que remontó el 73-71 de la ida y derrotó a las madrileñas por 80-70 en una gran actuación de la estadounidense Alexis Peterson, autora de 27 puntos.

El partido empezó atascado para las españolas con el claro dominio de las galas desde los primeros minutos gracias a los triples de la estadounidense Alston y los puntos de su compatriota Peterson, que abrieron brecha desde el principio y cerraron el primer cuarto nueve puntos arriba (24-15).

En el segundo acto se mantuvo el guión de los diez primeros minutos. El Villaneuve se sintió muy cómodo en la pista y continuó aumentando las diferencias. Durante tres minutos ningún equipo consiguió marcar debido a las imprecisiones de ambos conjuntos, pero dos triples de Lisa Berkani y un tiro de la capitana Juana Camilión hicieron que las 'Womens in Black' dieran la vuelta al marcador (33-36).

Poco les duró la alegría a las de Olmo Gómez, que no pudieron frenar el ataque francés y seis puntos de Alexis Peterson condenaron a las madrileñas al final del segundo cuarto (41-36).

El descanso les vino bien a las madrileñas que intentaron frenar el ataque de Peterson que seguía aumentando su cuenta personal. La francesa Lisa Berkani, exjugadora del ESB Villeneuve, se echó el equipo colegial a la espalda y cerró el tercer cuarto a tan solo tres puntos de las locales (59-56).

El Movistar Estudiantes tuvo varias ocasiones para empatar pero los errores en tiros libres y el acierto de Peterson y Alston fueron decantando el triunfo para el equipo francés por una diferencia superior a la del partido de ida, con lo que las madrileñas se despiden de la competición en su primera participación en unos cuartos de final.

El rival del Villeneuve en semifinales saldrá del partido entre el Perfumerías Avenida y el Athinaikos. EFE