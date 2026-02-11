Yolanda Díaz denuncia la "brutalidad descarnada" del PP en el Congreso y le acusa de "defender el odio en las calles"

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, vinculó el avance de la extrema derecha en España con fenómenos internacionales asociados a líderes como Donald Trump, Javier Milei y Viktor Orbán. Según informó el medio que cubrió su intervención en el acto “Democracia: heridas y esperanza”, celebrado en la sede del Instituto Cervantes, la dirigente de Sumar afirmó que el auge de estas corrientes no responde a una rebeldía legítima, sino a una política basada en la frustración, caracterizada por impulsar el neoliberalismo y estrategias de desregulación orientadas a limitar conquistas laborales y sociales.

La noticia principal se centró en las acusaciones lanzadas por Díaz contra el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, durante la última sesión de control en el Congreso. La ministra acusó al principal grupo opositor de abandonar las formas institucionales que canalizan la democracia y de adoptar posiciones próximas a la ultraderecha. De acuerdo con el mismo reporte, Díaz expresó que Núñez Feijóo “defiende el odio en las calles” al celebrar que el presidente Pedro Sánchez no pueda circular con libertad por la vía pública, y denunció una “brutalidad descarnada” por parte del PP en el debate parlamentario.

En su intervención, Díaz insistió en la importancia de preservar las formas en la vida pública e institucional, al considerarlas esenciales tanto en los procesos democráticos como en la convivencia entre ciudadanos. La vicepresidenta subrayó que la defensa del respeto y la no violencia resulta fundamental para el desarrollo democrático, un aspecto que, señaló, ha perdido protagonismo en la actualidad. “Las formas, yo que vengo del derecho y me apasiona el derecho, son absolutamente claves en la vida como seres humanos, pero lo son en la vida pública y en la vida institucional. Las formas son el canal por el que transcurren los procesos democráticos", declaró según consignó el mismo medio.

La ministra contextualizó sus críticas al PP y a la figura de Feijóo en una estrategia político-ideológica de alcance mundial. Según publicó el medio, Díaz interpretó el comportamiento de la principal fuerza de la oposición como una integración paulatina con la extrema derecha, recordando la influencia que ejercen determinados referentes internacionales, a los que responsabilizó de promover políticas de división y desregulación. Díaz resaltó que estas fuerzas emplean el odio como elemento central para fragmentar espacios como los centros laborales y los entornos educativos, y alertó sobre el riesgo de retrocesos en derechos laborales y sociales ya conquistados.

Díaz cuestionó también la imagen de la ultraderecha como “ola imparable”, refiriéndose a la última cita electoral española donde estas corrientes no lograron imponerse. La vicepresidenta recordó que en las elecciones del 23 de julio de 2023, los partidos de ultraderecha no obtuvieron la victoria y subrayó la necesidad de que las fuerzas progresistas mantengan la iniciativa política. Según detalló el medio, Díaz repudió tanto los discursos de odio como la “violencia ilegítima del poder” que atribuyó a Trump y sus métodos replicados en varios países europeos.

En respuesta a estos desafíos, Díaz demandó un cambio de estrategia en el ámbito progresista. Llamó a la izquierda a pasar de una actitud reactiva a una posición ofensiva que defienda activamente el proyecto democrático. Propuso “recoser la sociedad” y enfatizó la necesidad de combatir el machismo presente en la extrema derecha. En su diagnóstico, el avance de estas posturas está generando un desplazamiento de las mujeres jóvenes hacia el campo de la izquierda, como reacción a los agravios y retrocesos experimentados, según recogió el medio.

La líder de Sumar definió la coyuntura actual como una época de “excepcionalidad democrática”. Según reportó el medio, denunció que tanto el PP como sus aliados buscan neutralizar la participación política de quienes se identifican con valores progresistas. Díaz describió dos tipos de exclusión que, a su juicio, debilitan el sistema democrático: por un lado, la “exclusión por arriba”, que identificó con los ultrarricos dispuestos a desentenderse del proceso democrático; por otro, la “exclusión por abajo” que afecta a quienes pierden la confianza en las instituciones.

En la recta final de su intervención, Díaz consideró que la respuesta ante este escenario exige movilización ciudadana y la promoción de la “democracia económica”. Exigió que la soberanía se extienda a los ámbitos fiscal y empresarial, para evitar que estos espacios se transformen en focos de poder autoritarios. Según informó el medio, Díaz concluyó que la única manera de “ganar el país” ante el avance del odio pasa por una acción coordinada centrada en los derechos, la cohesión social y la profundización del sistema democrático.