Vonn se somete a su tercera operación: "Sé que me recuperaré"

Roma, 11 feb (EFE).- La estadounidense Lindsey Vonn, que el domingo sufrió una dura caída en el descenso de esquí alpino de los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina 2026, anunció que este miércoles se sometió a su tercera operación de su tibia izquierda y que, aunque despacio, sabe que se recuperará.

"Hoy me han operado por tercera vez y ha sido un éxito. El éxito ahora tiene un significado completamente diferente al de hace unos días. Estoy progresando: puede que sea lento, pero sé que me recuperaré", anunció en su cuenta de Instagram, junto a una foto con un aparatoso artilugio en su pierna izquierda.

"Gracias a todo el increíble equipo médico, a mis amigos y a mi familia, que han estado a mi lado; y por el maravilloso aluvión de amor y apoyo de personas de todo el mundo. Además, felicidades infinitas a mis compañeros de equipo y a todos los atletas del equipo de EE. UU. que están ahí fuera inspirándome y dándome algo por lo que animar", añadió.

Entre las numerosas muestras de afecto en los comentarios de la publicación, destacaron las del tenista Carlos Alcaraz y el motociclista Marc Márquez, además de otras como las del también tenista Jannik Sinner.

Vonn, que compitió a sus 41 años pese a tener la rodilla derecha de titanio y haber sufrido una rotura del ligamento cruzado anterior de la izquierda en el descenso de la Copa del Mundo de Crans Montana (Suiza), sufrió un aparatoso percance a los trece segundos de esta cita olímpica.

Ya aclaró que nada tuvo que ver en este caso la rotura de ligamento. Su brazo derecho se enganchó en el interior de una puerta a máxima velocidad y le provocó la caída.

Las posibilidades de que vuelva a competir al máximo nivel son muy bajas tras este accidente. EFE