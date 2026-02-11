Víctor Muñoz afirma estar “cómodo” en cualquier posición de ataque

Pamplona, 11 feb (EFE).- El jugador del Osasuna Víctor Muñoz señaló este miércoles sentirse “cómodo en cualquiera de las posiciones de arriba, o un poquito más atrasado”, algo que le lleva a ser uno de los más destacados del equipo que dirige Alessio Lisci en el mejor momento de la temporada.

En una entrevista exclusiva con el patrocinador del club Kosner, el futbolista rojillo se mostró feliz con este nuevo premio como mejor jugador del mes en Osasuna, aunque reconoce que cualquiera de sus compañeros se lo hubiera merecido: “Agradecer siempre a los rojillos por el apoyo, pero bueno, pienso que este mes cualquiera de mis compañeros, con las actuaciones que han tenido, también podría habérselo llevado”.

Si hay un duelo que marcó especialmente al extremo catalán, fue el que disputaron ante el Real Oviedo, en el que un tanto suyo en el descuento permitió a Osasuna lograr los tres puntos: “Recuerdo un día muy bonito", dijo.

Así, "es cierto que fue un partido complicado, que tuvimos que estar peleando hasta los noventa y tantos minutos, y yo creo que a base de esa garra y ese ADN, al final conseguimos la victoria. Poderlo celebrar aquí con la afición y con nuestra gente, yo creo que fue lo más bonito”, agregó.

Otro encuentro señalado en rojo para el de Barcelona fue el que disputaron en Vallecas ante el Rayo Vallecano, y en el que también consiguió ver puerta. De él ha dicho: “La verdad es que necesitábamos esa victoria, sobre todo a nivel anímico, creo que veníamos haciendo las cosas bien. Era un partido muy, muy complicado, que supimos llevar, y yo creo que el fruto fue esa victoria al final del descuento y el equipo lo dio todo”.

Durante este mes el atacante ha actuado tanto en banda como en la mediapunta, dos posiciones en las que se siente muy bien: “La verdad es que me siento cómodo en cualquiera de las posiciones de arriba, o un poquito más atrasado, donde siempre puedo ayudar al equipo y siempre intento dar el 100 % a nivel defensivo. Siempre que pueda aportar a mis compañeros como ellos a mí, lo voy a intentar”.

También, el extremo del conjunto navarro explica cómo afronta el equipo el partido de este fin de semana ante el Elche: “Siempre con ilusión, trabajando a nivel táctico lo que requiere el partido. Son un gran rival y encima en su campo. Sé que nos pondrán las cosas complicadas, pero nosotros intentaremos dar el 100% para llevarnos la victoria”. EFE

