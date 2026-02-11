Espana agencias

Vecinos de El Portal, en Jerez, al regresar a sus casas: "Lo he perdido todo"

Guardar

Jerez de la Frontera (Cádiz), 11 feb (EFE).- Los vecinos de las barriadas de Jerez de la Frontera (Cádiz) que regresan ahora a sus casas tras las inundaciones sufridas por las borrascas de los últimos días miran con resignación los daños ocasionados por el agua y el lodo en sus viviendas y se afanan en la ingente tarea de limpiar y recuperar los enseres que pueden.

Los vecinos de El Portalillo, que este miércoles han sido autorizados a regresar a sus casas, se han unido a los más de 1.200 que fueron desalojados de la zona rural de Jerez de la Frontera (Cádiz) y que ayer comenzaron a volver a sus domicilios, después de que el nivel del río Guadalete descendiera por debajo de los seis metros.

"Mi casa se ha llenado entera de agua, he perdido todo lo que tenia", comentaba a EFE este miércoles Manuel Vázquez Berrera, vecino de El Portal.

Él, como muchos vecinos, fue desalojado el viernes, ante el peligro de la crecida de un Guadalete que había alcanzado cotas históricas de 6,60.

"Al día siguiente vine con mi nieta a recoger unas cosas y nos encontramos el agua por el techo, sacamos dos o tres cosas y ya no regresamos hasta ayer", cuenta.

Al volver han comprobado que el agua ha estropeado "todo, todo, la cocina, el cuarto de baño, el dormitorio, el salón. No ha quedado ni una silla", dice.

Con la ayuda de voluntarios y brigadas de limpieza municipales, este miércoles se dedica a tirar los muebles inservibles.

"Hemos baldeado. Desinfectaremos todo con lejía y con cosas y lo dejaremos 14 o 15 días que se seque bien, si el tiempo nos ayuda. Y ya después daremos un 'pintaito', buscaremos muebles por donde se pueda. Otra cosas no me queda, solo esperar a que venga mejor tiempo", dice resignado.

José Antonio Alba, otro vecino que lleva viviendo en El Portal 60 años y ya ha sufrido cinco riadas, también se sorprende de los daños que ha provocado esta última, en la que el agua de la crecida del Guadalete ha llegado a una cota de 1,40 metros de altura en su casa.

"Lo he perdido todo, a empezar de nuevo. Y encima no tengo seguro porque pensaba que no me iba a pasar esto y ha pasado", explica.

Vecinos de otros barrios rurales que están a más altura y no se han visto afectados se acercan a ayudar. "Los vecinos necesitan ayuda, por lo menos quitamos muebles, chatarra, lo que podamos hacer porque aquí hay mucho barro".

Y las familias se organizan. Como la de Juan, que tiene en el barrio tres casas por limpiar de lodo: la suya, la de sus padres y la de su abuelo.

"Ha sido duro, llevamos una semana fuera de casa y creímos que no iba a pasar tanto", comenta.

Estos días de desalojo han vivido en casa de su hermana, y aún siguen allí porque queda mucho trabajo antes de que puedan volver.

"Se ha estropeado todo, todos los electrodomésticos", cuenta. EFE

(vídeo)

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Un hombre niega en la Audiencia haber violado a su hija de tres años: "Soy un padre normal que quiere a sus hijos"

El juicio comenzó en Palma contra un individuo imputado por agresión sexual a una menor, quien sostiene que las acusaciones responden a una represalia familiar, mientras la Fiscalía solicita una pena de dieciocho años de prisión e indemnización económica

Un hombre niega en la

El Supremo comunica un cambio de magistrados en el tribunal que juzgará a Ábalos: Vicente Magro por Ana Ferrer

El Supremo comunica un cambio

Pol Lozano: "Nos hemos ganado el crédito para que la gente pueda confiar en nosotros"

Infobae

El Museu Tàpies explora la consolidación del imaginario del artista a lo largo de los 50

Infobae

Miles de docentes toman la calle en Cataluña en una huelga que pide más salario y recursos

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La fuga de votos castiga

La fuga de votos castiga a los partidos centrales y engorda a los extremos: el PP pierde 1,2 millones que se van a Vox y el PSOE otros tantos que optan por la abstención

El buque ‘Patiño’ de la Armada ofrecerá transporte médico y hospital a bordo en la misión de la OTAN en el norte de Europa que lidera España

Pedro Sánchez defiende el acuerdo con Mercosur con miles de agricultores protestando por las calles de Madrid: “Es extraordinario para España”

Un jubilado de 71 años intentó quemar una oficina de la Seguridad Social con personas dentro porque le denegaron el subsidio: fue con seis litros de gasolina

Ayuso ofrece la medalla de Madrid a EEUU por ser el “faro del mundo libre” y compara a México y Venezuela con el régimen de Cuba

ECONOMÍA

Una mujer que vive sola

Una mujer que vive sola paga 56.000 euros en el recibo del agua: podía llenar varias piscinas olímpicas

Agricultores de toda España se concentran en Madrid contra el acuerdo con Mercosur: “Todos tenemos la costumbre de comer y queremos que sea bueno para la salud”

La brecha salarial persiste en la Comunidad de Madrid: los hombres ganan de media 8.000 euros más al año que las mujeres

Miguel Benito Barrionuevo, abogado: “En los últimos años ha cambiado mucho el control de la baja médica”

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

DEPORTES

Fin del sueño de Florentino:

Fin del sueño de Florentino: la Superliga se vacía y el Real Madrid pone fin al proyecto tras un acuerdo con la UEFA

Un penalti para acabar con 34 años de sequía: el día que la Real Sociedad ganó al Athletic para proclamarse campeón de la Copa del Rey

Los futbolistas del Real Madrid refuerzan su unión con una cena privada en la capital

Siguen las malas noticias para España: Samu Aghehowa sufre una lesión en el ligamento cruzado y podría decir adiós al Mundial 2026

El alto precio de ser un aficionado de LaLiga: cuánto cuesta ser de tu equipo favorito