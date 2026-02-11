Espana agencias

Unos 1.500 agricultores y 348 tractores protestan en Madrid por Mercosur y la PAC

(Actualiza la EC3209 con declaraciones de los portavoces de Unión de Uniones y Unaspi)

Madrid, 11 feb (EFE).- Unos 1.500 agricultores y 348 tractores protestan este miércoles desde la Plaza de Colón de Madrid en la convocatoria de Unión de Uniones y de Unión Nacional de Asociaciones del Sector Primario Independientes (Unaspi) contra el acuerdo entre la UE y Mercosur y los recortes de la Política Agrícola Común (PAC).

Fuentes de la Delegación del Gobierno de Madrid han detallado que, a las 11:00 horas, las cinco columnas de la tractorada habían pasado a la demarcación de la Policía Nacional con un total de 348 tractores.

Así, por la ruta sur han entrado 82 tractores, 73 desde Castilla-La Mancha, 100 desde Castilla y León, 56 por el norte y 37 por el Levante.

La protesta, que tendrá réplicas en diferentes puntos de España, ha conseguido reunir a 1.500 manifestantes en Madrid, de acuerdo a los datos oficiales de la Delegación del Gobierno.

Las organizaciones convocantes han cifrado en alrededor de 8.000 las personas que han venido hasta la capital para protestar.

Prevén recorrer el eje Recoletos-Prado hasta llegar a la sede del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en Atocha, donde los convocantes leerán varios comunicados con sus reivindicaciones.

Entre ellas, rechazan los términos en los que se ha firmado el acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y los países del Mercosur, denuncian el problema del relevo generacional y se oponen al recorte de fondos previstos para la próxima PAC.

Unión de Uniones ya organizó hace dos años una tractorada similar en el centro de la capital española y la acción de este miércoles se suma a las que está protagonizando el sector desde principios de año en distintos puntos del país, organizadas por las distintas organizaciones agrarias.

El coordinador estatal de Unión de Uniones, Luis Cortés, ha reiterado este miércoles que el acuerdo comercial con el Mercosur "no es un buen acuerdo" porque se compite sin igualdad y de forma desleal, además, ha criticado que los partidos políticos "lo están permitiendo".

"Nos jugamos mucho (...) y ¡ojito!, hago un llamamiento a los consumidores. Hoy sabemos que si compramos un filete, ese filete es sano, se puede comer. A partir del año que viene, si se firma este acuerdo, ese filete de ternera podrá estar hormonado", ha alertado.

Cortés expresado también su rechazo a las cláusulas de salvaguardas aprobadas este martes por el Parlamento Europeo y ha puesto el ejemplo de otras que ya están en vigor y que, a su juicio, no se cumplen, como el caso del arroz.

Ha aprovechado para recordar al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, el incumplimiento del acuerdo firmado con la organización.

Para el presidente de Unaspi, Miguel Ángel Aguilera, el acuerdo de Mercosur es la "puntilla" que va a acabar con el sector primario y que, a parte de afectar al campo, también tendrá un impacto en los ciudadanos: "Les va a afectar directamente", ha avisado.

Con esta concentración, el campo busca "concienciar" y dar "un grito alto" a todos los ciudadanos que pasarán "a consumir productos de peor calidad", ha advertido, debido a una "pérdida" de soberanía alimentaria y de "libertad" a la hora de elegir productos.

En la misma línea que Cortés, el presidente de Unaspi ha rechazado las cláusulas de salvaguarda porque "no se van a cumplir" y supondrán "una ruina total" para sectores como los cítricos y otros como el vitivinícola y el aceite.

"Hoy es un día importante, la gente está respondiendo adecuadamente", ha celebrado, a la vez que ha adelantado que su idea es "seguir presionando" para defender el medio rural, el sector primario y "que los ciudadanos puedan comer alimentos de calidad". EFEAGRO

