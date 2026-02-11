Unai Sordo (CCOO), "absolutamente indiferente" ante la "opinión" de Felipe González

Valladolid, 11 feb (EFE).- El secretario general de CCOO, Unai Sordo, se ha mostrado este miércoles "absolutamente indiferente" ante las declaraciones del ex presidente del Gobierno Felipe González de que votará en blanco en las próximas elecciones generales, que ha considerado "una opinión tan respetable como otra cualquiera".

Tras participar en Valladolid en una asamblea con un millar de delegados de CCOO en Castilla y León, Sordo ha incidido, a preguntas de los periodistas, en que esas declaraciones "le son absolutamente indiferentes".

"Yo prefiero también que el Valladolid suba a Primera División y, en fin, me parece muy bien lo que ha dicho, me da igual", ha sostenido Sordo.

El líder de CCOO ha recalcado que le parece bien que alguien de su opinión, pero no tiene nada más decir al respecto. EFE

(Foto)