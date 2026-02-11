Espana agencias

Una astronauta cordobesa, primera española comandante en una misión análoga internacional

Córdoba, 11 feb (EFE).- La astronauta análoga cordobesa Mariló Torres ha sido la primera española que ostenta el rango de comandante al mando en una misión internacional que incluye hombres y mujeres de varios continentes.

Torres ha completado así su sexta misión espacial análoga, esta vez en la Mars Desert Research Station, ubicada en el desierto de Utah, en Estados Unidos.

Las misiones análogas, según ha explicado la astronauta cordobesa, son misiones espaciales simuladas que se llevan a cabo en escenarios y entornos de la Tierra que reproducen fielmente las condiciones de Marte o la Luna, con el objetivo de probar tecnología, ejecutar experimentos y hacer estudios e investigaciones que contribuyan a mejorar la seguridad y la calidad de vida de quienes viajan al espacio.

Aunque por las instalaciones del desierto de Utah han pasado dos misiones Hypatia formadas íntegramente por científicas españolas y también lo ha hecho la biotecnóloga granadina Alba Sánchez, es "la primera vez que una mujer española ostenta el rango de comandante al mando en una misión internacional que incluye hombres y mujeres de varios continentes".

Durante dos semanas, entre el 25 de enero y el 7 de febrero, este equipo de cinco especialistas ha recreado una estancia en el planeta rojo viviendo incomunicado y aislado del exterior y bajo las mismas rutinas, procedimientos y limitaciones que los astronautas.

Además de efectuar actividad extravehicular de reconocimiento y exploración del terreno y de recogida de muestras de rocas y minerales, entre otras tareas, la tripulación cultivó en suelo químico marciano semillas de tomates y rábanos que estuvieron expuestas a la radiación y la microgravedad en la Estación Espacial Internacional.

Asimismo ensayó en su propio cuerpo un producto destinado a cuidar y preservar la piel de quienes permanezcan largas temporadas en el espacio; e igualmente colaboró en un análisis de estrategias de conducta para el afrontamiento de la exploración espacial de larga duración destinado a la NASA.

Una vez concluida esta misión análoga, Mariló Torres comenzará en unos días su formación y entrenamiento en fase teórica como candidata a astronauta privada para la compañía aeroespacial estadounidense Titans Space Industries. EFE

