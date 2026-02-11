Un partido de sanción a Bordalás, Matturro, Toljan, Affengruger y Copete

Madrid, 11 feb (EFE).- El Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol sancionó este miércoles con un partido a José Bordalás, entrenador del Getafe, así como a los jugadores Agustín Matturro y Jeremy Toljan (Levante), David Affenbriger (Elche) y José Manuel Arias Copete (Valencia), que se pierden la próxima jornada de LaLiga EA Sports.

El técnico del conjunto azulón fue suspendido un encuentro por ciclo de cinco tarjetas amarillas, como Affengruber, que no podrá medirse este viernes a Osasuna, y Toljan, que será baja en el Levante-Valencia del domingo, al igual que Copete en su rival por el mismo motivo.

Igualmente, Matturro, futbolista del Levante, no podrá disputar ese derbi por su expulsión con roja directa ante el Athletic Club. EFE