Suspendida la actividad lectiva en varios municipios de Ciudad Real por las inundaciones

Ciudad Real, 11 feb (EFE).- La Consejería de Educación, Cultura y Deporte ha acordado la suspensión de la actividad lectiva de este jueves en varios municipios del valle del Bullaque (Ciudad Real) como medida preventiva ante la previsión de condiciones meteorológicas adversas y el posible incremento del caudal del río en las próximas horas.

Según han informado a EFE fuentes de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, la suspensión afectará a los centros educativos de Horcajo de los Montes, incluido el CRA San Isidro y sus secciones en Anchuras y Navalpino, así como a los municipios de Alcoba de los Montes y Arroba, El Robledo y Puebla de Don Rodrigo.

Asimismo, quedarán suspendidas las rutas de transporte escolar con origen o destino en estas localidades, con el fin de garantizar la seguridad del alumnado y del personal docente ante la evolución de la situación meteorológica e hidrológica.

La medida se adopta dentro del dispositivo de seguimiento y coordinación activado por las autoridades ante el episodio de lluvias persistentes y el aumento de caudales en la cuenca del Bullaque, donde se está desplegando la Unidad Militar de Emergencias (UME). EFE

