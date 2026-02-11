Stolz, campeón y récord olímpico en 1.000 metros de patinaje de velocidad

Roma, 11 feb (EFE).- El estadounidense Jordan Stolz se colgó este miércoles el oro en los 1.000 metros de patinaje de velocidad, marcando un nuevo récord olímpico (1:06.28) en esta disciplina que, por primera vez en la historia, vio a un español, Daniel Milagros, compitiendo en el hielo.

Stolz, que partía como gran favorito en la prueba, superó al neerlandés Jenning de Boo (1:06.28) y al chino Zhongyan Ning (1:07.34). Mejoró el tiempo que el neerlandés Gerald van Velde (1:07.18) en los Juegos de 2002.

Milagros, por su parte, marcó un tiempo de 1:11.25 que le colocó como último clasificado, pero como el primer español en la historia en esta disciplina olímpica.

La prueba estuvo marcada por la repetición de la prueba del neerlandés Joep Wennnemars, que cuando optaba a medalla se vio perjudicado por el mal cambio de calle del chino Ziwen Lian, descalificado. En la repetición, cansando, no pudo mejorar su tiempo el neerlandés. EFE