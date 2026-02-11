Stolz, campeón y récord en el debut olímpico español en los 1.000 metros

Roma, 11 feb (EFE).- El estadounidense Jordan Stolz se colgó este miércoles el oro en los 1.000 metros de patinaje de velocidad, marcando un nuevo récord olímpico (1:06.28) en esta disciplina que, por primera vez en la historia, vio a un español, Daniel Milagros, compitiendo en el hielo.

Stolz, que partía como gran favorito en la prueba, superó al neerlandés Jenning de Boo (1:06.28) y al chino Zhongyan Ning (1:07.34). Mejoró el tiempo que el neerlandés Gerald van Velde (1:07.18) en los Juegos de 2002.

El estadounidense fue 13º en sus primeros Juegos Olímpicos, en los de Pekín 2022. Su mejora es palpable y se coloca como uno de los nuevos referentes del patinaje de velocidad, en el que se marcó el quinto récord olímpico consecutiva, uno por cada prueba disputada en este hielo milanés.

Milagros, por su parte, marcó un tiempo de 1:11.25 que le colocó como último clasificado, pero como el primer español en la historia en esta disciplina olímpica. Saltó a pista en el segundo par, emparejado junto al canadiense Anders Johnson.

El patinador navarro logró algo tremendo en este ciclo olímpico, pues en apenas dos años pasó de patinar sobre ruedas a ser olímpico sobre hielo.

"Es un primer paso el estar aquí. Pero puede ayudar para que en un futuro podamos luchar. Es el primer paso como hormiguitas", declaró el martes en rueda de prensa.

Este sábado, el también español Nil Llop saltará a escena en esta disciplina, en la prueba de 500 metros, marcando otro hito histórico para el patinaje español.

El evento estuvo marcado por la repetición de la prueba del neerlandés Joep Wennnemars, que cuando optaba a medalla se vio perjudicado por el mal cambio de calle del chino Ziwen Lian, descalificado. Se lo reprochó el atleta naranja nada más finalizar la prueba, empujando al chino, que no reaccionó, consciente de su culpabilidad.

En la repetición, cansando, Wennemars no pudo mejorar su tiempo, tras una acción que bien pudo costar a los Países Bajos una medalla en una de sus especialidades. EFE

(foto)