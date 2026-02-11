Se elevan a 40 los desalojados en Jimera de Líbar (Málaga) ante la situación hidrológica

Málaga, 11 feb (EFE).- Unos 40 vecinos de Jimera de Líbar (Málaga) han sido desalojados de sus casas ante la situación hidrológica y meteorológica tras las borrascas, casi una veintena de ellos en los últimas horas, según han informado a EFE desde el centro coordinador de Emergencias 112 Andalucía.

Un segundo proceso de evacuación preventiva escalonada ante los efectos de las lluvias se ha desarrollado entre este martes y miércoles, y se suma a los 22 desalojados inicialmente.

El alcalde de este municipio de 400 habitantes, Francisco Javier Lobo, dictó un bando este martes que informaba a la población de que el río Guadiaro podría experimentar un aumento de su nivel en las siguientes horas.

Rogaba máxima atención a los comunicados oficiales, ya que la presa de Los Caballeros o del Hundidero, situada en la localidad cercana de Montejaque, se encontraba próxima a la apertura de sus aliviaderos, lo que podría originar una subida significativa del caudal.

Indicaba que se había programado una alarma a través de altavoces de la estación para avisar a la población en caso necesario y solicitó a vecinos y visitantes que extremaran la precaución y siguieran las indicaciones de las autoridades sobre este municipio, que además tiene problemas de abastecimiento de agua.

Esa fallida presa se abandonó por filtraciones, pero al acumular gran cantidad de agua en estas recientes borrascas, en una estampa inédita, se mantiene en vigilancia extrema y preocupa a miles de vecinos de la Serranía de Ronda.

El riesgo de desbordamiento de esa presa ya motivó el desalojo de 200 vecinos de zonas inundables del núcleo de Estación de Benaoján (Málaga) este viernes, según su Ayuntamiento.

La provincia de Málaga mantiene este miércoles en total unos 350 desalojados de 11 localidades, entre ellos 163 de Benaoján, 100 de Cortes de la Frontera y 21 de Ronda, indica a EFE Emergencias 112.

Por otra parte, el colegio Alto Genal de Parauta ha sido desalojado tras caerse el techo de un aula sin causar heridos ni atrapados, pero ha obligado a los bomberos a sanearlo y a efectuar labores de valoración y prevención. EFE