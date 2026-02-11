Sanzol retrata el duelo por un hermano, "teatro de difuntos para dar fuerza a los vivos"

Madrid, 11 feb (EFE).- La perdida de un hermano ha sido escasamente retratada en las artes escénicas, una razón por la que Alfredo Sanzol se ha decidido a escribir y dirigir 'La última noche con mi hermano', a partir de una historia real, el fallecimiento del hermano de una amiga, "un duelo socialmente menos acompañado".

La historia arranca desvelando el final, ha explicado este miércoles Alfredo Sanzol durante la presentación de la obra, y la cuenta el personaje de Nagore, ya fallecida.

"Teatro de los difuntos para contar historias que den fuerza a los vivos para que depuren sus pasiones", añade Sanzol (Pamplona, 1972), que recurre a un juego enraizado en la tradición clásica teatral.

"Después de la pérdida de un hermano nadie pregunta qué tal estás o cómo lo llevas", como suele suceder ante la de los padres, una razón que le llevó a investigar, a hablar con más de una decena de personas que habían perdido a un hermano o hermana, además de con oncólogos y psicólogos que le han orientado en la evolución de la historia.

"Quería contar cómo se vive la fraternidad desde la comunicación diaria a la incomunicación total", ha explicado Sanzol.

Un espectáculo sobre parejas de hermanos atravesados por temas políticos, que "también fracturan familias", pero la pérdida hace que se reestructure una nueva convivencia y en la que expone la gestión de la esperanza, qué es la vida y en qué se va transformando.

La historia es la de una familia con tres parejas de hermanos, con diferentes vivencias de la hermandad que pivota en Nagore, una mujer a la que diagnostican un cáncer; su hermano Alberto no acepta la enfermedad, pero tendrá que aprender a aceptar su muerte. Alberto y Ainhoa tienen dos hijos Nahia y Oier, hermanastros, y Ainhoa tiene un hermano, Claudio con el que no se habla, pero al que tienen que recurrir porque es oncólogo.

El director se remite a que la palabra fraternidad es un término utilizado más para cuestiones políticas o sociales, que aparece en los principios republicanos: "Se habla de libertad e igualdad, pero poco de fraternidad, que es que la fragilidad del otro no nos es ajena. Es lo esencial".

Sanzol afirma que la muerte sigue siendo un tema que no se aborda socialmente, "produce convulsiones cuando lo sacas".

Del 13 de febrero al 5 de abril el Teatro María Guerrero acogerá la función interpretada por Elisabet Gelabert, Ariadna Llobet, Nuria Mencía, Biel Montoro, Jesús Noguero, Cristóbal Suárez. EFE

