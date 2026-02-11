Sánchez reprocha a Feijóo acusarle de un nombramiento en Adif que hizo el gobierno Rajoy

Madrid, 11 feb (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reprochado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, acusarle de un nombramiento en la dirección de seguridad de Adif que en realidad se había producido en 2017, en la etapa de gobierno de Mariano Rajoy.

En su comparecencia ante el Pleno del Congreso para explicar los accidentes ferroviarios de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona) el presidente del Gobierno ha criticado a Feijóo que ponga en cuestión el nombre de un profesional.

El director de seguridad de Adif "del que no voy a dar su nombre", es "un ingeniero industrial con más de 20 años de experiencia y que no ha cambiado desde el 26 de mayo de 2017". "Yo en 2017, el 26 de mayo, no era presidente del Gobierno; era el señor Rajoy", ha dicho Sánchez.

Por tanto, entiende que es "una vergüenza, una irresponsabilidad" que Feijóo haga una oposición "tan destructiva, tan falsaria, poniendo en cuestión el nombre, el currículum y la experiencia de una persona que ni yo conozco, que ha sido nombrada por otra administración y al cual usted deja al pairo".

El líder del PP había dicho previamente ante el Pleno que en enero de 2025, el gobierno de Sánchez "amortizó" la dirección de seguridad de Adif y diluyeron las funciones en cuatro personas.

"Lo que es peor", ha continuado, "pusieron a la cabeza de la seguridad de Adif a un director de gabinete, un periodista de formación con nula competencia técnica ni experiencia".

"Esto no es un bulo", según el líder del PP, que la ha espetado al presidente del Gobierno que la Agencia de Seguridad Ferroviaria "ya alertó el pasado otoño de que ese puesto estaba ocupado por una persona sin experiencia".EFE

