Sánchez pide apoyar a la izquierda en próximos comicios para evitar el "atropello" de Vox

Madrid, 11 feb (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido este miércoles a la ciudadanía dar su apoyo a la izquierda en los próximos comicios de Castilla y León y Andalucía para evitar el "atropello" que puede suponer Vox en los gobiernos autonómicos.

En su comparecencia en el Congreso para dar explicaciones sobre los accidentes ferroviarios, Sánchez se ha referido por primera vez públicamente a los comicios de Aragón, donde el PP ha perdido dos escaños, PSOE ha igualado su suelo histórico y Vox ha doblado su número de diputados.

Unas elecciones tras las que, ha dicho, "se está especulando mucho" sobre el ascenso de la ultraderecha y que, ha recordado, "ha convocado el PP".

En ese sentido ha asegurado que ha habido "una operación de blanqueamiento" de la ultraderecha por parte de la derecha "política y mediática" y ha planteado una "reflexión" sobre el posicionamiento de Vox frente al cambio climático cuando "desde enero llevamos ocho borrascas con un nivel de agresividad climática que no habíamos visto durante mucho tiempo".

"Lo que pide Abascal como primera condición para decir que sí a la investidura de (María) Guardiola o (Jorge) Azcón (...) es acabar con el pacto verde", ha alertado Sánchez al mismo tiempo que ha advertido del "precio muy alto" que pondrá Vox para dar su apoyo al PP en ambas regiones.

Ha criticado al PP por cambiar de versión sobre su intención para pactar ejecutivos con la ultraderecha aunque ha dejado claro que ahora están "diciendo que por supuesto van a poder gobernar con Vox".

Con todo ha deseado "un cambio hacia la izquierda para evitar tal atropello" en las próximas elecciones en Castilla y León y Andalucía.

Sánchez ha criticado también el PP por haber invitado a Los Meconios y al agitador Vito Quiles a su acto de cierre de campaña en Aragón "con dinero público de todos" con lo que los populares demuestran que PP, Vox y la formación de Alvise Pérez Se Acabó la Fiesta (SALF) "son lo mismo en el fondo y en la forma".

"¡Y ustedes se sorprenden de la subida de Vox!", ha espetado al PP. EFE

