Sánchez duda que la operación de EEUU en Venezuela sirva para una transición democrática

Madrid, 11 feb (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha puesto en duda que la operación de EE.UU. en Caracas para capturar a Nicolás Maduro, llevada a cabo el pasado 3 de enero, vaya a servir "para poner en marcha una transición democrática" en el país caribeño.

Sánchez, en respuesta en el Congreso a los grupos parlamentarios que han criticado el posicionamiento del Gobierno en algunos conflictos internacionales, ha replicado que la intervención en Venezuela fue contraria al derecho internacional y sienta un precedente "muy peligroso en el mundo".

No parece -ha dicho- "que vaya siquiera a servir para poner en marcha una transición democrática en ese país. No, no lo parece, al menos a día de hoy".

Durante su réplica a los partidos en el marco de su comparecencia para explicar el accidente de trenes de Adamuz (Córdoba), ha recordado que ni España, ni la UE, ni una comisión de la ONU reconocieron la victoria de Maduro en las elecciones de 2024, pero eso "no legitima lo que ha hecho la Administración estadounidense".

Ha afirmado así que no se puede "reconocer ni aplaudir" la operación, subrayando que el destino de Venezuela debe ser decidido por los venezolanos y que debe construirse "de forma pacífica y dialogada, con el apoyo de la comunidad internacional, sin tutela".

No ha sido la única crítica de Sánchez a la Administración de Donald Trump, ya que también se ha referido a Groenlandia al señalar que una "superpotencia" de la OTAN ha cuestionado la integridad territorial de un país aliado.

"Afortunadamente, Trump ha cambiado de opinión. Veremos si no revisa esa opinión", ha apuntado Sánchez, advirtiendo que sería un error asumir que el problema ha desaparecido.

El problema de fondo sigue ahí, ha asegurado, "el problema es pensar que las reglas internacionales son para el cumplimiento de todos, salvo de uno" y que su vigencia es intermitente o que se puede utilizar el "miedo" para coaccionar a aliados.

Sánchez ha afirmado que no se puede aceptar esa gobernanza internacional que promueve EE.UU y Europa "tampoco debería aceptarla".

Otra de las críticas que ha lanzado a Estados Unidos ha sido a cuenta de Gaza al señalar que España ya decidió que no se iba a sumar "a este intento de privatización del orden multilateral con esa llamada Junta de la paz" organizada por la Administración estadounidense y de la que se ha excluido a la Autoridad Nacional Palestina.

Ha agradecido la invitación de Washington a esta propuesta, pero el Gobierno la declina, ha explicado Sánchez para apostar por reforzar y reformar el sistema multilateral y "todo lo que haga falta para garantizar la seguridad y la coexistencia pacífica entre Israel y Palestina". EFE

