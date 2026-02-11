Espana agencias

Sánchez arremete contra Vox y Abascal afirmando que están ya corrompidos antes de gobernar

Madrid, 11 feb (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha arremetido este miércoles contra Vox y el "Torquemada" de su líder, Santiago Abascal, por los bulos que asegura que propaga y por casos que considera que evidencian que este partido está ya corrompido antes de gobernar.

Sánchez, después del auge de Vox tras las elecciones en Extremadura y Aragón, ha dedicado una de sus réplicas más largas a Abascal en el debate motivado por su comparecencia ante el pleno del Congreso para informar de los accidentes ferroviarios del pasado mes y las reuniones internacionales que ha mantenido en las últimas semanas.

Entre los bulos de Vox ha citado los relativos a la migración cuando asegura que con la regularización se intenta ganar sus votos cuando sabe que eso no es posible, o que vienen a quitar el trabajo a los españoles

Tras considerar que Abascal calla ante "la voz de su amo" cuando le dice que hay que imponer aranceles a Europa, en referencia al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha lamentado que intente dar lecciones de libertad de expresión en las redes sociales cuando Vox impide que accedan a sus ruedas de prensa algunos medios de comunicación.

En esa línea, le ha afeado que apoye a un magnate como Elon Musk, que ha dicho que infringe constantemente las leyes españolas y está destruyendo la salud mental de menores de 16 años, momento en el que ha vuelto a defender su intención de prohibirles el acceso a redes sociales.

A su juicio, a Vox le da igual la manipulación de imágenes en las redes y sólo le importa la desinformación, generar odio y utilizar a los jóvenes para sus fines.

"El señor Abascal vive de esto, de la desinformación, de propagar bulos", ha añadido recordando que en el caso del accidente de Adamuz, Vox dijo, por ejemplo, que se debía a que el dinero se estaba destinando al mantenimiento de la red ferroviaria de Marruecos o que se tardó dos horas en tener conocimiento de lo ocurrido.

Pero ha lamentado de forma especial que el PP contribuya "sin ningún tipo de escrúpulos" a esos bulos, y ha acusado a Feijóo de propagar en una actitud de "vergüenza" e "irresponsable" y que ha dicho que la hace "un competidor potente" del líder de Vox.

"El señor Abascal viene aquí como hombre pulcro, limpio, no corrupto, mientras todos somos corruptos. Él es Torquemada, una persona aseada que ha trabajado de sol a sol", ha ironizado recordando que todos los líderes ultras a lo largo de la historia tienen el mismo patrón, ya que llegan diciendo que van a proteger el bolsillo de los trabajadores y acaban forrándose a costa de ellos.

Al hilo de ello ha dicho haber leído una información en la que se aseguraba que un asesor de Vox, Kiko Méndez Monasterio, cobra 26.700 euros al mes, y se ha preguntado a renglón seguido cuánto cobrará Abascal para instarle a que subiera a la tribuna y lo hiciera público.

"Al igual que usted pide transparencia, yo también le exijo transparencia (...), porque 26.700 euros al mes no es la España que madruga", ha apostillado para recordar a continuación que la organización juvenil Revuelta, afín a Vox, haya sido acusada de desviar dinero recaudado para los damnificados por la dana.

Por ello, se ha dirigido al presidente de Vox: "¿Y viene aquí a la tribuna a dar lecciones de qué, señor Torquemada. Si usted no puede dar lecciones de nada; si ustedes no han llegado a gobernar y ya están corrompidos".

Después del alza de Vox en los últimos comicios en Extremadura y Aragón y ante las opiniones de grupos de izquierda que dicen que es el Gobierno el que tiene la culpa, ha asegurado que mienten, ya que la responsabilidad es del PP por poner "la alfombra roja" a la ultraderecha.

Se ha mostrado convencido el presidente del Gobierno de que el PP gobernará con Vox siempre que les dé la suma. EFE

