Ricardo Rosado: "La deportividad e influir en la sociedad me enorgullece"

El Pardo (Madrid), 11 feb (EFE).- El maratoniano Ricardo Rosado, galardonado este miércoles con el premio Reina Sofía 2023, que destaca el juego limpio y los valores del deporte, aseguró que "la deportividad e influir en la sociedad" le "enorgullece", tras ser reconocido por su gesto de ayuda a un rival en el maratón de Málaga.

"Estoy muy contento. Creo que todos los maratonianos tenemos esa parte un poco de experiencia vital y cuando ves a un compañero en una situación complicada creo que te sale lo primero, la humanidad y luego ya hablamos de competición", dijo tras recibir su premio de manos de los Reyes en el Palacio de El Pardo.

Rosado recordó el momento en el que ayudó al keniano Kimtai Kiprono durante el maratón de Málaga 2023, cuando a pocos metros de la meta cedió su quinto puesto a este, que pasaba por un mal momento y había liderado la carrera durante gran parte del recorrido, renunciando así al premio económico.

"Me quedaba nada, 500 metros para llegar a meta. Él, que sacaba muchos metros, ya lo daba por perdido porque yo también iba muy cansado y cuando llego justo en los últimos 5 metro veo que todavía no ha entrado a meta, por lo tanto sabía que algo le sucedía a él. Me salió de dentro pararme y dejarle pasar a él. Primero porque creíamos que se lo había merecido él", rememoró.

También admitió que le ha sorprendido la repercusión que tuvo su comportamiento, aunque lo consideró positivo. "Es un bonito reconocimiento a este gesto. La verdad que un poco sorprendido de la repercusión que tuvo, pero creo que es bueno que estos gestos tengan ese altavoz, que mejore la sociedad y sobre todo a los pequeños que aprendan con los valores buenos del deporte", apuntó. EFE

(vídeo)