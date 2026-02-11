Espana agencias

Ricardo Rosado: "La deportividad e influir en la sociedad me enorgullece"

Guardar

El Pardo (Madrid), 11 feb (EFE).- El maratoniano Ricardo Rosado, galardonado este miércoles con el premio Reina Sofía 2023, que destaca el juego limpio y los valores del deporte, aseguró que "la deportividad e influir en la sociedad" le "enorgullece", tras ser reconocido por su gesto de ayuda a un rival en el maratón de Málaga.

"Estoy muy contento. Creo que todos los maratonianos tenemos esa parte un poco de experiencia vital y cuando ves a un compañero en una situación complicada creo que te sale lo primero, la humanidad y luego ya hablamos de competición", dijo tras recibir su premio de manos de los Reyes en el Palacio de El Pardo.

Rosado recordó el momento en el que ayudó al keniano Kimtai Kiprono durante el maratón de Málaga 2023, cuando a pocos metros de la meta cedió su quinto puesto a este, que pasaba por un mal momento y había liderado la carrera durante gran parte del recorrido, renunciando así al premio económico.

"Me quedaba nada, 500 metros para llegar a meta. Él, que sacaba muchos metros, ya lo daba por perdido porque yo también iba muy cansado y cuando llego justo en los últimos 5 metro veo que todavía no ha entrado a meta, por lo tanto sabía que algo le sucedía a él. Me salió de dentro pararme y dejarle pasar a él. Primero porque creíamos que se lo había merecido él", rememoró.

También admitió que le ha sorprendido la repercusión que tuvo su comportamiento, aunque lo consideró positivo. "Es un bonito reconocimiento a este gesto. La verdad que un poco sorprendido de la repercusión que tuvo, pero creo que es bueno que estos gestos tengan ese altavoz, que mejore la sociedad y sobre todo a los pequeños que aprendan con los valores buenos del deporte", apuntó. EFE

(vídeo)

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Un hombre niega en la Audiencia haber violado a su hija de tres años: "Soy un padre normal que quiere a sus hijos"

El juicio comenzó en Palma contra un individuo imputado por agresión sexual a una menor, quien sostiene que las acusaciones responden a una represalia familiar, mientras la Fiscalía solicita una pena de dieciocho años de prisión e indemnización económica

Un hombre niega en la

El Supremo comunica un cambio de magistrados en el tribunal que juzgará a Ábalos: Vicente Magro por Ana Ferrer

El Supremo comunica un cambio

Pol Lozano: "Nos hemos ganado el crédito para que la gente pueda confiar en nosotros"

Infobae

El Museu Tàpies explora la consolidación del imaginario del artista a lo largo de los 50

Infobae

Miles de docentes toman la calle en Cataluña en una huelga que pide más salario y recursos

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La fuga de votos castiga

La fuga de votos castiga a los partidos centrales y engorda a los extremos: el PP pierde 1,2 millones que se van a Vox y el PSOE otros tantos que optan por la abstención

El buque ‘Patiño’ de la Armada ofrecerá transporte médico y hospital a bordo en la misión de la OTAN en el norte de Europa que lidera España

Pedro Sánchez defiende el acuerdo con Mercosur con miles de agricultores protestando por las calles de Madrid: “Es extraordinario para España”

Un jubilado de 71 años intentó quemar una oficina de la Seguridad Social con personas dentro porque le denegaron el subsidio: fue con seis litros de gasolina

Ayuso ofrece la medalla de Madrid a EEUU por ser el “faro del mundo libre” y compara a México y Venezuela con el régimen de Cuba

ECONOMÍA

Una mujer que vive sola

Una mujer que vive sola paga 56.000 euros en el recibo del agua: podía llenar varias piscinas olímpicas

Agricultores de toda España se concentran en Madrid contra el acuerdo con Mercosur: “Todos tenemos la costumbre de comer y queremos que sea bueno para la salud”

La brecha salarial persiste en la Comunidad de Madrid: los hombres ganan de media 8.000 euros más al año que las mujeres

Miguel Benito Barrionuevo, abogado: “En los últimos años ha cambiado mucho el control de la baja médica”

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

DEPORTES

Fin del sueño de Florentino:

Fin del sueño de Florentino: la Superliga se vacía y el Real Madrid pone fin al proyecto tras un acuerdo con la UEFA

Un penalti para acabar con 34 años de sequía: el día que la Real Sociedad ganó al Athletic para proclamarse campeón de la Copa del Rey

Los futbolistas del Real Madrid refuerzan su unión con una cena privada en la capital

Siguen las malas noticias para España: Samu Aghehowa sufre una lesión en el ligamento cruzado y podría decir adiós al Mundial 2026

El alto precio de ser un aficionado de LaLiga: cuánto cuesta ser de tu equipo favorito