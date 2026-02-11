Queralt Castellet: "Me he sentido súper-bien"

Livigno (Italia), 11 feb (EFE).- La española Queralt Castellet, medallista olímpica de plata hace cuatro años en el halfpipe de snowboard de Pekín, que acabó con la séptima puntuación este miércoles la clasificación para la prueba de esa disciplina de los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina d'Ampezzo, que se disputará este jueves en la estación de Livigno, declaró que se ha "sentido súper-bien".

Queralt, cuya primera ronda fue valorada con 78,75 puntos, se mejoró a 81,00 en la segunda y acabó séptima la jornada que reducía de 24 a doce las deportistas que estarán en la final de este jueves.

"Me he sentido súper-bien. Por la mañana estaba muy nerviosa, porque tenía que sacarlo todo para poder estar en la final", comentó Queralt tras la clasificación, en la que la estadounidense Chloe Kim, que hace cuatro años revalidó el título logrado en los Juegos de PyeongChang (Corea del Sur), logró la mejor valoración de la jornada en la primera ronda: 90,25.

Kim, de 25 años y de orígenes coreanos, recibió 2,75 puntos más que la japonesa Sara Shimizu, que se mejoró en la segunda ronda. Otra estadounidense, Maddie Mastro, que también se mejoró en la segunda ronda, recibió una puntuación de 86,00 puntos; la tercera del día.

"Quería hacer la ronda que he hecho en la primera; que me dio la puntuación necesaria para poder entrar. Y en la segunda he podido mejorarla, incluso", declaró Castellet, nacida hace 36 años en Sabadell (Barcelona), que en estos Juegos bate el récord de participaciones de un o una deportista de España en unos Juegos de invierno rompiendo a su favor la plusmarca que la unía al fondista cántabro Juan Jesús Gutiérrez y a la esquiadora alpina María José Rienda, la primera mujer en ocupar el cargo de Secretaria de Estado para el Deporte. EFE