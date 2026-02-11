Espana agencias

Queralt Castellet: "Me he sentido súper-bien"

Guardar

Livigno (Italia), 11 feb (EFE).- La española Queralt Castellet, medallista olímpica de plata hace cuatro años en el halfpipe de snowboard de Pekín, que acabó con la séptima puntuación este miércoles la clasificación para la prueba de esa disciplina de los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina d'Ampezzo, que se disputará este jueves en la estación de Livigno, declaró que se ha "sentido súper-bien".

Queralt, cuya primera ronda fue valorada con 78,75 puntos, se mejoró a 81,00 en la segunda y acabó séptima la jornada que reducía de 24 a doce las deportistas que estarán en la final de este jueves.

"Me he sentido súper-bien. Por la mañana estaba muy nerviosa, porque tenía que sacarlo todo para poder estar en la final", comentó Queralt tras la clasificación, en la que la estadounidense Chloe Kim, que hace cuatro años revalidó el título logrado en los Juegos de PyeongChang (Corea del Sur), logró la mejor valoración de la jornada en la primera ronda: 90,25.

Kim, de 25 años y de orígenes coreanos, recibió 2,75 puntos más que la japonesa Sara Shimizu, que se mejoró en la segunda ronda. Otra estadounidense, Maddie Mastro, que también se mejoró en la segunda ronda, recibió una puntuación de 86,00 puntos; la tercera del día.

"Quería hacer la ronda que he hecho en la primera; que me dio la puntuación necesaria para poder entrar. Y en la segunda he podido mejorarla, incluso", declaró Castellet, nacida hace 36 años en Sabadell (Barcelona), que en estos Juegos bate el récord de participaciones de un o una deportista de España en unos Juegos de invierno rompiendo a su favor la plusmarca que la unía al fondista cántabro Juan Jesús Gutiérrez y a la esquiadora alpina María José Rienda, la primera mujer en ocupar el cargo de Secretaria de Estado para el Deporte. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Matarazzo: “No podemos pensar que está todo hecho”

Infobae

“Un primer análisis parece descartar la fractura” de Pedro, según el entrenador del Lazio

Infobae

Paula Leitón: "Es un reconocimiento a la carrera deportiva y mi labor de referente"

Infobae

Osorio cae en octavos; Bucsa y Melinchar buscan plaza para pasar a cuartos

Infobae

Argentina y Brasil golean y se clasifican al hexagonal

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La investidura se complica para

La investidura se complica para María Guardiola: la apuesta del PP por evitar un gobierno con Vox la sitúa ante un PSOE donde empiezan a moverse las posiciones

La baliza V16 se cuela en el Congreso entre acusaciones de caos y contratos opacos: “Será el nuevo ‘caso Koldo’ del PSOE”

Santos Cerdán enfría su vínculo con la cúpula socialista tres meses después de salir de prisión: “Me reservo la opinión sobre Pedro Sánchez”

Pedro Sánchez señala a Elon Musk en el Congreso por estar “haciendo caja con la salud mental de los ciudadanos”

La fuga de votos castiga a los partidos centrales y engorda a los extremos: el PP pierde 1,2 millones que se van a Vox y el PSOE otros tantos que optan por la abstención

ECONOMÍA

Miguel Ángel Mejías, abogado: “Estos

Miguel Ángel Mejías, abogado: “Estos cinco motivos para despedirte son ilegales”

Juanma Lorente, abogado: “Si tu empresa te hace esto te está despidiendo a coste cero sin que te des cuenta”

El Gobierno pedirá datos de los solicitantes de viviendas de protección oficial para evitar que se repita la adjudicación a dedo de Alicante

El 37% de los españoles afirma continuar con su pareja por motivos económicos

Ya es oficial: la UE da luz verde a los tres euros de aduanas para paquetes pequeños de Shein, Temu y AliExpress

DEPORTES

Así te hemos contado la

Así te hemos contado la victoria de la Real Sociedad sobre el Athletic en Copa del Rey

La Real Sociedad se impone por la mínima al Athletic en el primer duelo de semifinales de la Copa del Rey

El expiloto Button confía en Fernando Alonso y Aston Martin para 2026: “Puede pelear por un campeonato del mundo”

Cucurella se suma a la larga lista de lesionados de la selección española: “Esperemos que su ausencia no sea demasiado larga”

A qué hora y dónde ver el partido de Copa del Rey entre el Athletic y la Real Sociedad