Pradales advierte a Sánchez de que no dará por buenas "competencias desnaturalizadas"

Bilbao, 11 feb (EFE).- El lehendakari, Imanol Pradales, ha reclamado el cumplimiento del Estatuto de Gernika y ha advertido al Ejecutivo central de que "los pactos están para cumplirse", por lo que no dará por buenas "competencias desnaturalizadas, reinterpretaciones interesadas o dilaciones injustificadas".

"El Estatuto es un pacto político, no una carta otorgada. Es un acuerdo bilateral firmado entre iguales que no puede reinterpretarse de manera unilateral", ha incidido, para añadir que no se trata de obsesiones identitarias sino de "más y mejor bienestar".

Ha remarcado, además, que se trata de competencias que pertenecen a Euskadi y que el Gobierno "se resiste a traspasar, vulnerando la voluntad democráticamente expresada por los vascos".

Pradales ha tomado parte este miércoles en la jornada 'Encuentros', organizada por el diario Deia en Bilbao bajo el título 'Nuevas capacidades políticas para la casa vasca', cita en la que ha reivindicado "autogobierno frente a subordinación".

En su intervención, ha mostrado también su preocupación por "el auge de la extrema derecha" y la actitud de una "derecha conservadora desnortada", que ha situado "cada vez más cautiva de los postulados reaccionarios y contrarios a la libertad". EFE

