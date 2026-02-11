Espana agencias

Pol Lozano: "Nos hemos ganado el crédito para que la gente pueda confiar en nosotros"

Guardar

Sant Adrià de Besòs (Barcelona), 11 feb (EFE).- El centrocampista del Espanyol Pol Lozano ha afirmado este miércoles que el equipo se ha "ganado el crédito" para que la afición "pueda confiar" en él, pese a la mala dinámica de resultados en este 2026, con un punto de 18 posibles.

El futbolista ha recordado, en rueda de prensa tras el entrenamiento en la Ciudad Deportiva Dani Jarque, los resultados antes del parón navideño: "Hay que confiar en el equipo que ha hecho 34 puntos en la primera vuelta. Fue espectacular y nos merecemos ese punto de confianza".

Pol Lozano, de todos modos, ha reconocido que tras perder 4-1 contra el Villarreal "no es fácil" afrontar esta semana: "Mentalmente tenemos que limpiar un poco lo que nos está pasando, pero tenemos una oportunidad única, porque jugamos en casa (este sábado contra el Celta)".

El catalán ha añadido que la reacción del bloque "pasa más por un tema mental" y ha señalado que una victoria sería el mejor bálsamo: "Estamos convencidos de poder recuperar la sensación de ser capaces de ganar a cualquier equipo. Estamos tranquilos y queremos recuperar el tema mental lo antes posible".

El medio ha insistido en que el equipo está seguro de poder "revertir la situación" y ha augurado que será "esta semana" ante el cuadro gallego.

"Al final, cuando ganas todo se ve de otra forma y creas la confianza de poder ganar a cualquiera como la teníamos hace un mes o dos", ha añadido el canterano.

Además, Pol Lozano ha reconocido que, en el diagnóstico del bajón de rendimiento del equipo, "seguramente" exista también una cuestión física. "Tenemos que ganar más duelos individuales", ha comentado.

Preguntado por las actuaciones arbitrales, el futbolista ha explicado que en los últimos partidos no está cayendo "nada a favor" del Espanyol, pero no cree que sea un tema de arbitraje. "Es obvio que han fallado, pero si el árbitro falla y nosotros metemos más goles que el rival, no estaríamos hablando de esto", ha agregado.

Respecto al planteamiento del club en el mercado de invierno, con el extremo belga Ngonge como único fichaje, y su posible relación con el rendimiento del equipo, Pol Lozano ha afirmado que la plantilla "no es como para perder tanto".

"La explicación viene más por un tema de fútbol", ha zanjado Pol Lozano. EFE

dpb/gmh/mr

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

El TAS mantiene la sanción a la biatleta italiana Passler

Infobae

El chófer de Claudio Rivas ratifica que llevó a Camen Pano a Ferraz para entregar dinero

En su testimonio ante el juez de la Audiencia Nacional, el conductor de Villafuel aseguró que trasladó a la empresaria con una bolsa repleta de billetes, indicando que ella realizó dos visitas a la sede del PSOE durante negociaciones clave

Infobae

Danko Brankovic: "El Tenerife juega un baloncesto muy elaborado"

Infobae

Los desastres naturales causaron en 2025 unas pérdidas aseguradas de 106.681 millones

Según un informe de la aseguradora Aon, el continente americano concentró más de la mitad del impacto económico de los eventos climáticos extremos de 2025, con Estados Unidos como el país más afectado y un récord en la brecha de protección

Infobae

Denuncia a la sanidad andaluza que sufre acoso laboral y lo suspenden de empleo

Un técnico de mantenimiento de un hospital sevillano acusa al Servicio Andaluz de Salud de represalias tras exponer hostigamiento, situación que habría derivado en su inhabilitación laboral y un serio perjuicio en su bienestar psicológico, según la demanda

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Pedro Sánchez señala a Elon

Pedro Sánchez señala a Elon Musk en el Congreso por estar “haciendo caja con la salud mental de los ciudadanos”

La fuga de votos castiga a los partidos centrales y engorda a los extremos: el PP pierde 1,2 millones que se van a Vox y el PSOE otros tantos que optan por la abstención

El buque ‘Patiño’ de la Armada ofrecerá transporte médico y hospital a bordo en la misión de la OTAN en el norte de Europa que lidera España

Pedro Sánchez defiende el acuerdo con Mercosur con miles de agricultores protestando por las calles de Madrid: “Es extraordinario para España”

Un jubilado de 71 años intentó quemar una oficina de la Seguridad Social con personas dentro porque le denegaron el subsidio: fue con seis litros de gasolina

ECONOMÍA

Una mujer que vive sola

Una mujer que vive sola paga 56.000 euros en el recibo del agua: podía llenar varias piscinas olímpicas

Agricultores de toda España se concentran en Madrid contra el acuerdo con Mercosur: “Todos tenemos la costumbre de comer y queremos que sea bueno para la salud”

La brecha salarial persiste en la Comunidad de Madrid: los hombres ganan de media 8.000 euros más al año que las mujeres

Miguel Benito Barrionuevo, abogado: “En los últimos años ha cambiado mucho el control de la baja médica”

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

DEPORTES

Fin del sueño de Florentino:

Fin del sueño de Florentino: la Superliga se vacía y el Real Madrid pone fin al proyecto tras un acuerdo con la UEFA

Un penalti para acabar con 34 años de sequía: el día que la Real Sociedad ganó al Athletic para proclamarse campeón de la Copa del Rey

Los futbolistas del Real Madrid refuerzan su unión con una cena privada en la capital

Siguen las malas noticias para España: Samu Aghehowa sufre una lesión en el ligamento cruzado y podría decir adiós al Mundial 2026

El alto precio de ser un aficionado de LaLiga: cuánto cuesta ser de tu equipo favorito