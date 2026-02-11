Pimec pide que las mutuas den bajas y altas ante el gasto en incapacidad temporal

Madrid, 11 feb (EFE).- La patronal Pimec ha planteado este miércoles que las mutuas puedan dar bajas y altas médicas por incapacidad temporal (IT) en contingencias comunes, como una de sus propuestas ante lo que consideran un "problema de país" con un coste que elevan hasta 162.563 millones anuales sumando el impacto indirecto.

"Tenemos un problema grave y no podemos esconderlo, hay que poner soluciones", ha destacado el presidente de Pimec, Antoni Cañete, durante la presentación del informe "Evolución de las bajas por incapacidad temporal en España. Análisis y propuestas".

Junto a ese mayor papel de las mutuas, que ahora solo pueden dar altas en caso de enfermedad profesional, Pimec ha puesto el foco en la necesidad de abordar en la negociación colectiva los complementos que cubren el salario en los días de baja y que pueden contribuir a un "efecto llamada".

En este punto, han ejemplificado como posible modelo de cambio que se complemente el salario en la primera baja pero se vaya ajustando en las siguientes estableciendo las excepciones que sean necesarias como las enfermedades crónicas.

Junto a estos dos aspectos, la patronal ha señalado la necesidad de incrementar la dotación de profesionales médicos en la atención primaria o usar las farmacias para procesos de corta duración como otros puntos para mejorar la gestión de la incapacidad temporal.

También han incidido en la necesidad de tomar más medidas de salud laboral en las empresas o de avanzar en protocolos de reincorporación que incluyan las bajas por salud mental, que han disparado incidencia y duración en los últimos años.

El delegado de Pimec en Madrid, Ferran Bel, ha urgido al Gobierno y a los distintos grupos parlamentarios a concretar y aprobar propuestas legislativas sobre este tema.

"Nadie se puede poner de perfil", ha añadido Bel que ha explicado que harán ronda con todos los grupos y que mañana mismo se reunirá el presidente de Pimec con la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz.

El informe de Pimec recoge, entre otros datos, que entre 2013 y 2024 las horas medias por incapacidad temporal por trabajador y mes se ha duplicado hasta superar las 8 horas.

"Si en 2013 hubo 3,5 millones de procesos de baja iniciados, en 2024 han sido 8,5 millones, un aumento del 144,8 %", apunta también el informe, que señala que dos tercios de los casos no superan los 15 días y que las bajas de menos de tres días han elevado su peso en estos años.

También destaca que, en 2023, del total de procesos de IT activos, más de un 50 % eran de "personas repetidoras", 10 puntos más que en 2018.

También hace una proyección del coste total de la IT en España en 2024 sumando al impacto directo -unos 29.000 millones que se reparten entre empresas y gasto público- 133.448 millones de lo que definen como "coste de oportunidad" elevando el total a 162.563 millones, el equivalente al 10,2 % del PIB.

Este coste de oportunidad, han explicado, proyecta el valor de los bienes y servicios que se dejan de producir en la empresa a causa de las bajas.

También cifran el "coste de sustitución", en el que incurre la empresa si decide contratar una persona sustituta, en 59.931 millones.

"Es una situación alarmante", ha incidido Cañete, que ha recordado que España está a la cabeza de Europa en bajas, solo por detrás de Noruega y Eslovenia.EFE