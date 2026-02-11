Pani rescata al Inter y Osasuna Magna aprovecha las bajas del Jimbee para ganar por 6-3

Redacción deportes, 11 feb (EFE).- El fútbol sala regresó tras un parón internacional de 32 días con dos partidos adelantados de la jornada 19 marcados por la igualdad en el Movistar Inter–Illes Balears Palma Futsal (2-2) y por la contundente victoria de Osasuna Magna Navarra ante el Jimbee Cartagena (6-3), vigente bicampeón liguero.

En Torrejón, Inter y Palma firmaron tablas en un duelo vibrante que se resolvió en los instantes finales. El brasileño Charuto lideró el ataque balear con un doblete que sostuvo a los visitantes durante buena parte del encuentro. Sin embargo, cuando parecía que el Palma se llevaba el triunfo, apareció Pani para rescatar a los madrileños con dos dobles penaltis transformados en el minuto 39, firmando el definitivo 2-2. El choque estuvo condicionado por el regreso a la competición tras la Copa América y el reciente Europeo conquistado por España, además de los compromisos continentales de ambos conjuntos.

Más contundente fue la actuación de Osasuna Magna Navarra, que aprovechó las ocho bajas del Jimbee Cartagena, cuatro internacionales recién llegados del Europeo (Chemi, Cortés, Mellado y Pablo Ramírez) y otros cuatro lesionados, para imponerse por 6-3 en Anaitasuna.

El conjunto dirigido por Duda compitió con orgullo durante buena parte del encuentro, pero terminó superado por el empuje local y sus propios errores.

El duelo arrancó con un tempranero gol de Dani Saldise en el minuto tres, castigando la fragilidad defensiva cartagenera. Reaccionó el Jimbee con carácter y logró empatar por medio de Osamanmusa, tras una gran acción por banda de Juninho. La primera mitad fue equilibrada y dinámica, con alternativas constantes. Darío Gil, en propia puerta, adelantó a Osasuna Magna en el minuto 15, aunque apenas un minuto después el propio jugador se resarció con una brillante acción individual que devolvió el empate (2-2) antes del descanso.

Tras la reanudación, Tomaz culminó una jugada ensayada con una volea espectacular que puso el 2-3 en el minuto 22 y alimentó la esperanza visitante. Sin embargo, el partido cambió de forma abrupta.

En apenas diez segundos, Gustavo Marras igualó el marcador y Saldise firmó el 4-3 que supuso un golpe anímico definitivo.

Con el Jimbee ya tocado, Mendive amplió la ventaja en el minuto 32 y Pachu cerró el 6-3 final. Duda recurrió al portero-jugador en busca de reacción, pero la falta de energía y claridad condenó a un equipo que acusó el parón internacional y las numerosas ausencias. EFE

jmd/jl