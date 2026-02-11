Espana agencias

Odermatt: "Quería el oro, pero al final del día hay que estar contento con el bronce"

Guardar

Bormio (Italia), 11 feb (EFE).- El suizo Marco Odermatt, gran dominador del esquí alpino mundial durante los últimos años, que este miércoles acabó tercero el supergigante olímpico de esquí alpino de los Juegos de Milán-Cortina d'Ampezzo (Italia), declaró en Bormio que "quería el oro, pero" que "al final del día, hay que estar contento con el bronce".

Odermatt, nacido hace 28 años en Stans (Nidwalden), ganador de las últimas cuatro ediciones de la Copa del Mundo y líder destacado de la actual, llegaba a esta edición olímpica invernal apuntando a los tres oros que ha capturado su compatriota Franjo von Allmen; pero de momento se tiene que conformar con la plata que ganó el lunes en la combinada junto a Loic Meillard -en una prueba en la que compartieron esa medalla con los austriacos Vincent Kriechmayr y Manuel Feller, que marcaron idéntico crono que ellos- y el bronce de este miércoles. En el descenso inaugural del pasado, el astro suizo fue cuarto.

"Venía a por el oro, pero al final del día hay que estar contento con el bronce", comentó Odermatt, que el sábado defenderá título en el gigante y que, a pesar de no obtener los resultados que quería, ya tiene una medalla olímpica de cada metal. Y si por fin hace buenos los pronósticos en la disciplina en la que, aparte de haber ganado cuatro Bolas de Cristal, cuenta más de la mitad (29) de sus 53 victorias en la Copa del Mundo puede capturar una de cada valor en unos mismos Juegos.

"La plata de la combinada me dio confianza para ir a por el oro hoy, que es a lo que venía; está claro", declaró 'Odi', triple campeón del mundo, en cada una de las disciplinas que disputa: descenso, súper y gigante.

"Pero también le puedo dar otro enfoque. Y es que, al final, tuve suerte, porque por sólo tres centésimas yo he ganado el bronce y Nils (Allegre, francés), no. Así que tengo que estar contento", aseguró Odermatt este miércoles en Bormio. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Zambrano, fuera del Alianza Lima tras la denuncia por presunta violación en Uruguay

Infobae

La señal sísmica inusual detectada en el Teide (Tenerife) se repitió esta madrugada

Infobae

El Gobierno catalán avisa que el episodio de viento puede ser el más importante en 20 años

Infobae

Stolz, campeón y récord olímpico en 1.000 metros de patinaje de velocidad

Infobae

Stolz, campeón y récord en el debut olímpico español en los 1.000 metros

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La investidura se complica para

La investidura se complica para María Guardiola: la apuesta del PP por evitar un gobierno con Vox la sitúa ante un PSOE donde empiezan a moverse las posiciones

La baliza V16 se cuela en el Congreso entre acusaciones de caos y contratos opacos: “Será el nuevo ‘caso Koldo’ del PSOE”

Santos Cerdán enfría su vínculo con la cúpula socialista tres meses después de salir de prisión: “Me reservo la opinión sobre Pedro Sánchez”

Pedro Sánchez señala a Elon Musk en el Congreso por estar “haciendo caja con la salud mental de los ciudadanos”

La fuga de votos castiga a los partidos centrales y engorda a los extremos: el PP pierde 1,2 millones que se van a Vox y el PSOE otros tantos que optan por la abstención

ECONOMÍA

Miguel Ángel Mejías, abogado: “Estos

Miguel Ángel Mejías, abogado: “Estos cinco motivos para despedirte son ilegales”

Juanma Lorente, abogado: “Si tu empresa te hace esto te está despidiendo a coste cero sin que te des cuenta”

El Gobierno pedirá datos de los solicitantes de viviendas de protección oficial para evitar que se repita la adjudicación a dedo de Alicante

El 37% de los españoles afirma continuar con su pareja por motivos económicos

Ya es oficial: la UE da luz verde a los tres euros de aduanas para paquetes pequeños de Shein, Temu y AliExpress

DEPORTES

Athletic - Real Sociedad, en

Athletic - Real Sociedad, en directo: el partido de semifinales de la Copa del Rey en vivo

El expiloto Button confía en Fernando Alonso y Aston Martin para 2026: “Puede pelear por un campeonato del mundo”

Cucurella se suma a la larga lista de lesionados de la selección española: “Esperemos que su ausencia no sea demasiado larga”

A qué hora y dónde ver el partido de Copa del Rey entre el Athletic y la Real Sociedad

Nadal responde a las palabras de Mouratoglou: “Es como si comparas al Messi de hoy con el del Barcelona”