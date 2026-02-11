Moreno reorganizará el presupuesto de Andalucía para responder a los daños del temporal

Sevilla, 11 feb (EFE).- El presidente andaluz, Juanma Moreno, ha anunciado este miércoles que el Gobierno andaluz "reorganizará el presupuesto de la comunidad, mediante transferencias de créditos, para adaptarlo y dar respuesta a los afectados por el temporal y a un sistema productivo que ha sido dañado".

Andalucía, según el presidente de la comunidad, "necesita ahora más que nunca todo el apoyo del Gobierno de España y de las instituciones europeas y, al Gobierno de España le ha dicho que cuanto antes se tiene que tomar muy en serio" la situación en Andalucía porque si no, ha añadido, "alguien podrá preguntarse que habría pasado si esto hubiera ocurrido en otra comunidad de España.

Moreno, que también ha ironizado diciendo que el Gobierno andaluz sí tiene presupuestos y que los tiene cada año, ha hecho este anuncio en la clausura de la XI Asamblea Empresarial de la Asociación de Empresarios del Sur de España (Cesur), que se celebra en Sevilla.

En el mismo foro ha asegurado que el Ejecutivo que preside ya ha solicitado que se activen recursos económicos y que se movilicen los fondos de solidaridad y de recuperación, en alusión al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) y al Fondo de Contingencia, que ha calculado en unos 4.000 millones de euros.

"Nos vamos a levantar porque Andalucía es muy fuerte, pero no podemos hacerlo solos ante un impacto de esta naturaleza", ha insistido al prometer que el Gobierno andaluz se va a "remangar" y advertir que "España no marcha si no marcha Andalucía" porque se trata de la tercera comunidad de España en cuanto a peso demográfico y económico.

Moreno ha prometido igualmente que su Gobierno va a liderar el proyecto de reconstrucción tras el temporal y que ayer mismo se reunió con sus consejeros para diseñar "un importante paquete de ayudas", mientras que de las pérdidas económicas ha dicho que han afectado sobre todo al sector primario, con la flota pesquera sin faenar durante un prolongado periodo y con el 20 por ciento de la producción agrícola afectado, lo cual supone unos 3.500 millones de euros.

A todo esto ha sumado el impacto que sobre el turismo está teniendo el "aislamiento ferroviario" desde el pasado 18 de enero por el accidente de Adamuz (Córdoba).

De los 11.000 evacuados por el temporal, la mayoría en la provincia de Cádiz, 3.300 siguen sin poder volver a sus hogares, y aunque el presidente ha afirmado que tiene "el máximo interés" en que lo hagan, no se les permitirá hasta que no haya confirmación técnica de que "vuelven a lugar seguro".

También se ha referido a la única víctima mortal por el temporal, una mujer en Sayalonga, y ha exclamado que "solo ha habido una víctima mortal, teniendo en cuenta lo que yo he visto estos días" antes de añadir que esas víctimas podrían haber sumado decenas si no se hubiera actuado con antelación y la gente no hubiera mantenido una actitud responsable.

Aunque no los ha cuantificado, Moreno también se ha referido a los daños sufridos en comunicaciones de la región, tanto carreteras como red ferroviaria, por la sucesión de borrascas y los vientos que han superado en ocasiones los 100 kilómetros por hora. EFE

