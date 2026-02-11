May Peus: Pase lo que pase, podemos decir que tenemos a los mejores 'riders' del mundo

Adrián R. Huber

Livigno (Italia), 11 feb (EFE).- José María Peus, presidente de la Real Federación Española de Deportes de Invierno (RFEDI), que afronta en ese cargo sus tercera cita olímpica en los Juegos de Milán-Cortina d'Ampezzo (Italia), declaró a EFE en Livigno, donde este jueves se disputarán las pruebas de snowboard en las que los deportistas de su federación apuntarán alto, que "pase lo que pase", España tiene "a los mejores 'riders' del mundo".

Peus efectuó estas declaraciones durante la víspera de un doble 'plato fuerte' de snowboard, desde la óptica española: con la presencia de la catalana Queralt Castellet en el 'halfpipe'; y con la del vasco Lucas Eguibar en el boardercross, en el que también participa su paisano el donostiarra Álvaro Romero.

Queralt, de 36 años, plusmarquista española de participaciones olímpicas invernales -con seis-, ganó plata olímpica hace cuatro años en los Juegos de Pekín y cuenta, entre otros éxitos, una plata y un bronce en Mundiales; 'Luki', que festejó su trigésimo segundo cumpleaños, coincidiendo con su cuarta presencia olímpica el pasado lunes, en Livigno, se proclamó campeón mundial en 2021, ganó la Copa del Mundo seis años antes y tiene otras dos platas en Mundiales: en concreto, los de casa, en Sierra Nevada (Granada), en 2017.

Romero, de 22, debuta en una cita olímpica, tres años después de proclamarse campeón mundial júnior en San Pellegrino (Italia) y de sorprender muy gratamente al acabar segundo la prueba de la Copa del Mundo disputada en Veysonnaz (Suiza).

"Será un día muy esperanzador; un día al que se llega con el trabajo hecho, Tanto Queralt Castellet, en el halfpipe, como Lucas (Eguibar) y Alvaro (Romero), en el boardercross vienen fuertes. Han estado entrenando de maravilla; y lo he dicho siempre: sólo el hecho de estar aquí para ellos ya es un logro", opinó el presidente de la RFEDI.

"Es algo increíble; se han ganado su plaza a pulso. Y, pase lo que pase, podemos decir que tenemos a los mejores 'riders' del mundo", manifestó a Efe, en el Snowpark Olímpico de Livigno, May Peus, elegido presidente a finales de 2014 y bajo cuyo mandato España ganó, en los Juegos de PyeongChang'18 (Corea del Sur) un bronce en boardercross gracias al ceutí de la federación andaluza Regino Hernández; y la plata de Queralt, hace cuatro años, en el halfpipe de la cita invernal de Pekín.

"Así que espero, sobre todo por ellos, que logren un excelente resultado, para poder dar, evidentemente, las máximas alegrías a nuestro público español y a los deportes de invierno españoles", apuntó.

"Queralt y Lucas son dos 'históricos' del deporte español. La diferencia entre ellos dos es que Queralt yo creo que puede venir sin tanta presión, porque ha hecho ya la medalla (hace cuatro años, en los Juegos de la capital china) y todo lo que gane aquí será bueno", opinó el presidente de la federación española.

"Lucas es verdad que no ha tenido esa fortuna en los tres anteriores Juegos en los que ha participado, en los que estaba como claro candidato a la medalla olímpica. Pero ahora también puedo decir que llega en un momento de forma óptimo; y en los entrenamientos ha estado delante", añadió.

"Ha hecho un ciclo olímpico con problemas de espalda, de tobillo, de tendón de Aquiles... pero este año ha competido a un alto nivel. En los entrenamientos lo ha demostrado, aquí. Es un circuito que le va muy bien, a él", opinó.

"Es un circuito largo, técnico; así que mejor, imposible. Le deseo todo lo mejor. Y ojalá, por él; y por todo lo que ha hecho y por lo que ha trabajado a lo largo de toda su vida, espero esté en el podio de los Juegos de Cortina d'Ampezzo, aquí en Livigno", declaró a Efe el presidente de la Real Federación Española de Deportes de Invierno (RFEDI). EFE