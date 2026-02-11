Más de 3.330 personas siguen desalojadas de sus viviendas en Andalucía

Sevilla, 11 feb (EFE).- Un total de 3.334 personas siguen desalojadas de sus viviendas en Andalucía como consecuencia de los daños provocados por la borrasca Leonardo, de los que 2.688 son de la provincia de Cádiz, ha avanzado el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el consejero ha informado de que continúa activa la emergencia en nivel operativo dos, aunque ha habido "bastante mejoría" y, de hecho, ha apuntado que hay activos nueve operativos y dos puestos de mando, uno en Ronda (Málaga) y otro en la provincia de Cádiz.

Ha precisado que se ha pasado de 11.500 evacuados a 3.334 gracias a la mejoría de la situación, aunque ha incidido en que están a la espera de los informes técnicos sobre la estabilización del suelo en Grazalema (Cádiz).

De los aproximadamente 1.700 vecinos evacuados de Grazalema a 570 se les atiende en un polideportivo de Ronda -donde se dan 650 menús diarios, se incluyen también vecinos desalojados de Benaoján- y duermen en hoteles.

Asimismo están tomando medidas para el alumnado desplazado y la más inmediata actividad lectiva telemática. En función de los informes técnicos decidirán el reparto de alumnos en centros de poblaciones donde están alojadas sus familias o habilitar algún espacio en Ronda.

En cuanto a los incidentes actualmente hay 82 abiertos relativos a asistencia logística, comunicaciones, intervenciones en la población o seguimientos de seguridad y estabilidad de los terrenos.

Desde que se iniciaron los episodios de borrasca se han registrado en Andalucía cerca de 12.000 incidencias, ha informado el consejero, que ha felicitado a los equipos del 112 por su labor y su respuesta ante las emergencias.

Sanz ha destacado que se han activado 318 planes de emergencia local, lo que demuestra que el "trabajo de estos años ha tenido un efecto importante porque todos los ayuntamientos se han activado".EFE

