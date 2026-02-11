Los agricultores hablan de "éxito" de la tractorada y piden negociar al Gobierno y al PP

Madrid, 11 feb (EFE).- Las organizaciones agrarias Unión de Uniones y la Unión Nacional de Asociaciones del Sector Primario Independientes (Unaspi) creen que la tractorada celebrada en Madrid este miércoles ha sido un "éxito", y han pedido una mesa de negociación con el Gobierno y con el PP para abordar sus problemas.

En declaraciones a los medios de comunicación antes de los discursos finales del evento, el coordinador de Unión de Uniones, Luis Cortés, ha asegurado que este "éxito" es "señal" de que "nuestros políticos nos están engañando" sobre el acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea (UE) y los países del Mercado Común del Sur (Mercosur) y sobre la gestión de las políticas agrarias.

Cortés ha anunciado que "en los próximos días" se pondrá en contacto con el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, y con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, para pedirles una "mesa de negociación" en la que aborden aspectos como dicho acuerdo de libre comercio porque las cláusulas de salvaguarda "no nos valen".

Quieren que estén representados los que "estamos hoy aquí manifestándonos", rechazando así la presencia en la misma de Asaja, COAG y UPA, que no se han unido a esta protesta estatal.

También trasladarán sus peticiones al resto de partidos políticos con representación en el Parlamento Europeo y, "si no se reforma -el acuerdo-, nos tendréis en breve manifestándonos en Madrid", ha avisado.

"No vamos a permitir que nos hipotequen los próximos 15 o 20 años" por lo que se manifestarán "cada día que haga falta".

Según Cortés, los agricultores creen que "el PSOE y el PP les han traicionado porque no defienden sus intereses".

En una línea argumental parecida, el presidente de Unaspi, Miguel Ángel Aguilera, ha calificado de "muy triste" que los "políticos, que son servidores públicos, nos dejen abandonados".

También ha lamentado que las organizaciones profesionales agrarias "tradicionales no se hayan sumado a esta protesta", dando la impresión de que "tienen otros intereses, cuando el objetivo debería de ser el mismo".

El sector primario "corre el grave riesgo de desaparecer" y es "ahora o nunca" cuando debe protestar; por ello, "vamos a seguir en la calle si no nos hacen caso", ha apuntado.

Ha pedido además al Gobierno y a las formaciones políticas que "tomen nota" porque la concentración de este miércoles ha sido "todo un éxito".

Unos 2.500 agricultores y 367 tractores, según los últimos cálculos de la Delegación del Gobierno, han protestando desde la Plaza de Colón hasta la sede del ministerio para mostrar su rechazo contra el acuerdo entre la UE y el Mercosur y los recortes de la Política Agrícola Común (PAC).

El acto ha finalizado con los discursos finales de varios responsables autonómicos y provinciales de las organizaciones convocantes y tras la llegada, a las 14.30 horas, de la columna de tractores procedentes de distintos puntos del país. EFE

