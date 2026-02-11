Espana agencias

La soprano Lisette Oropesa hace historia en el Teatro Real al protagonizar su tercer bis

Guardar

Madrid, 11 feb (EFE).- La soprano cubano-estadounidense Lisette Oropesa hizo historia este martes al protagonizar su tercer bis en el Teatro Real en el estreno de 'I masnadieri' de Giuseppe Verdi, acontecimiento que la convierte en la única cantante -incluidos sus compañeros masculinos- que ha ofrecido bises en tres óperas distintas en el escenario madrileño.

Oropesa -también española, desde 2019- ofreció un bis ampliamente solicitado por el público cantando la cabaletta del aria del segundo acto: 'Carlo vive? O caro accento, melodia di paradiso', ha informado este miércoles el Real.

Este es el tercer bis de la cantante en el Teatro Real: el primero fue junto a los cinco cantantes que participaron en el sexteto de 'Lucia di Lammermoor', de Gaetano Donizetti, en 2018, y el segundo en 'La traviata', de Verdi, en 2020, con el aria ‘Addio del passato’, en las emocionantes funciones que se ofrecieron durante el período de la pandemia.

En el Teatro Real, Lisette Oropesa ha participado en cinco distintas óperas y en un concierto: 'Rigoletto' (2015), 'Lucia di Lammermoor' (2018), 'La traviata' (2020), 'Il turco in Italia' (2023) y 'Maria Stuarda' (2024). También ofreció un concierto en 2022.

Elegida como mejor cantante de ópera del mundo en 2024, Oropesa nació en Nueva Orleans (Luisiana, EE.UU.) de padres cubanos en 1983. Posee una deslumbrante voz de soprano lírica de coloratura, por la que abandonó una incipiente carrera de flautista. EFE

(vídeo)

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Una astronauta cordobesa, primera española comandante en una misión análoga internacional

Infobae

Fournier Beaudry y Cizeron, oro olímpico en danza sobre hielo; Smart y Dieck, novenos

Infobae

El regreso triunfal de Guillaume Cizeron: un oro rodeado de polémicas

Infobae

Milner iguala el récord de partidos en Premier League de Gareth Barry

Infobae

1-1. Victoria en los penaltis del Lazio; lesión de Pedro al borde del descanso

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La investidura se complica para

La investidura se complica para María Guardiola: la apuesta del PP por evitar un gobierno con Vox la sitúa ante un PSOE donde empiezan a moverse las posiciones

La baliza V16 se cuela en el Congreso entre acusaciones de caos y contratos opacos: “Será el nuevo ‘caso Koldo’ del PSOE”

Santos Cerdán enfría su vínculo con la cúpula socialista tres meses después de salir de prisión: “Me reservo la opinión sobre Pedro Sánchez”

Pedro Sánchez señala a Elon Musk en el Congreso por estar “haciendo caja con la salud mental de los ciudadanos”

La fuga de votos castiga a los partidos centrales y engorda a los extremos: el PP pierde 1,2 millones que se van a Vox y el PSOE otros tantos que optan por la abstención

ECONOMÍA

Miguel Ángel Mejías, abogado: “Estos

Miguel Ángel Mejías, abogado: “Estos cinco motivos para despedirte son ilegales”

Juanma Lorente, abogado: “Si tu empresa te hace esto te está despidiendo a coste cero sin que te des cuenta”

El Gobierno pedirá datos de los solicitantes de viviendas de protección oficial para evitar que se repita la adjudicación a dedo de Alicante

El 37% de los españoles afirma continuar con su pareja por motivos económicos

Ya es oficial: la UE da luz verde a los tres euros de aduanas para paquetes pequeños de Shein, Temu y AliExpress

DEPORTES

Así te hemos contado la

Así te hemos contado la victoria de la Real Sociedad sobre el Athletic en Copa del Rey

La Real Sociedad se impone por la mínima al Athletic en el primer duelo de semifinales de la Copa del Rey

El expiloto Button confía en Fernando Alonso y Aston Martin para 2026: “Puede pelear por un campeonato del mundo”

Cucurella se suma a la larga lista de lesionados de la selección española: “Esperemos que su ausencia no sea demasiado larga”

A qué hora y dónde ver el partido de Copa del Rey entre el Athletic y la Real Sociedad