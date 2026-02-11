La soprano Lisette Oropesa hace historia en el Teatro Real al protagonizar su tercer bis

Madrid, 11 feb (EFE).- La soprano cubano-estadounidense Lisette Oropesa hizo historia este martes al protagonizar su tercer bis en el Teatro Real en el estreno de 'I masnadieri' de Giuseppe Verdi, acontecimiento que la convierte en la única cantante -incluidos sus compañeros masculinos- que ha ofrecido bises en tres óperas distintas en el escenario madrileño.

Oropesa -también española, desde 2019- ofreció un bis ampliamente solicitado por el público cantando la cabaletta del aria del segundo acto: 'Carlo vive? O caro accento, melodia di paradiso', ha informado este miércoles el Real.

Este es el tercer bis de la cantante en el Teatro Real: el primero fue junto a los cinco cantantes que participaron en el sexteto de 'Lucia di Lammermoor', de Gaetano Donizetti, en 2018, y el segundo en 'La traviata', de Verdi, en 2020, con el aria ‘Addio del passato’, en las emocionantes funciones que se ofrecieron durante el período de la pandemia.

En el Teatro Real, Lisette Oropesa ha participado en cinco distintas óperas y en un concierto: 'Rigoletto' (2015), 'Lucia di Lammermoor' (2018), 'La traviata' (2020), 'Il turco in Italia' (2023) y 'Maria Stuarda' (2024). También ofreció un concierto en 2022.

Elegida como mejor cantante de ópera del mundo en 2024, Oropesa nació en Nueva Orleans (Luisiana, EE.UU.) de padres cubanos en 1983. Posee una deslumbrante voz de soprano lírica de coloratura, por la que abandonó una incipiente carrera de flautista. EFE

(vídeo)