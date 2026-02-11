Espana agencias

La Policía Nacional se incauta de 3,5 toneladas de hachís y armas en El Ejido (Almería)

Guardar

Almería, 11 feb (EFE).- La Policía Nacional ha incautado más de tres toneladas y media de hachís, miles de plantas de marihuana y una importante remesa de armas en el marco de la intensificación del quinto Plan Especial de Seguridad para el Campo de Gibraltar en su fase de El Ejido (Almería).

Según ha informado la Comisaría Provincial de Almería, estas intervenciones también han permitido la intervención de medio kilo de cocaína y 52.000 euros en efectivo dentro de las operaciones llevadas a cabo en la demarcación ejidense.

Los detalles de estas actuaciones y el balance de resultados operativos serán expuestos este jueves en la Comisaría Provincial de Almería por el subdelegado del Gobierno, José María Martín Fernández; el comisario provincial, Antonio María Delgado de los Reyes, y el comisario de la Comisaría Local de El Ejido, José Antonio Roca Lezama. EFE

mma/fs/ros

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

El PP afirma que prefiere gobernar en solitario en Extremadura antes que pactar con Vox

Infobae

Los docentes toman la calle en Barcelona para reclamar más salario y recursos

Infobae

Operación contra el apoyo logístico al narcotráfico en varias provincias andaluzas

Infobae

Sánchez defiende el cumplimiento de los procesos en Adamuz, que no evitaron la fatalidad

Infobae

Identifican por primera vez unas proteína clave en el tratamiento de sarcomas

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Ayuso ofrece la medalla de

Ayuso ofrece la medalla de Madrid a EEUU por ser el “faro del mundo libre” y compara a México y Venezuela con el régimen de Cuba

La Audiencia Provincial de Madrid reconoce la nacionalidad española a un ciudadano colombiano como descendiente de sefardíes expulsados: presentó la genealogía de su apellido

Los sueldos de entre 20.200 y 35.200 euros pagarán más en la declaración de la renta que años anteriores

Se suspenden varios cursos de armas de la Policía Nacional en Cádiz por falta de munición: “Diez cartuchos están dejando sin formación a los agentes”

La Guardia Civil solicita colaboración ciudadana para identificar a esta mujer, cuyos restos aparecieron en una maleta en Málaga en 2023

ECONOMÍA

Una mujer que vive sola

Una mujer que vive sola paga 56.000 euros en el recibo del agua: podía llenar varias piscinas olímpicas

Agricultores de toda España se concentran en Madrid contra el acuerdo con Mercosur: “Todos tenemos la costumbre de comer y queremos que sea bueno para la salud”

La brecha salarial persiste en la Comunidad de Madrid: los hombres ganan de media 8.000 euros más al año que las mujeres

Miguel Benito Barrionuevo, abogado: “En los últimos años ha cambiado mucho el control de la baja médica”

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

DEPORTES

Un penalti para acabar con

Un penalti para acabar con 34 años de sequía: el día que la Real Sociedad ganó al Athletic para proclamarse campeón de la Copa del Rey

Los futbolistas del Real Madrid refuerzan su unión con una cena privada en la capital

Siguen las malas noticias para España: Samu Aghehowa sufre una lesión en el ligamento cruzado y podría decir adiós al Mundial 2026

El alto precio de ser un aficionado de LaLiga: cuánto cuesta ser de tu equipo favorito

Frank Ilett, el aficionado del Manchester United que prometió no cortarse el pelo, puede poner fin al desafío 493 días después