La Policía Nacional se incauta de 3,5 toneladas de hachís y armas en El Ejido (Almería)

Almería, 11 feb (EFE).- La Policía Nacional ha incautado más de tres toneladas y media de hachís, miles de plantas de marihuana y una importante remesa de armas en el marco de la intensificación del quinto Plan Especial de Seguridad para el Campo de Gibraltar en su fase de El Ejido (Almería).

Según ha informado la Comisaría Provincial de Almería, estas intervenciones también han permitido la intervención de medio kilo de cocaína y 52.000 euros en efectivo dentro de las operaciones llevadas a cabo en la demarcación ejidense.

Los detalles de estas actuaciones y el balance de resultados operativos serán expuestos este jueves en la Comisaría Provincial de Almería por el subdelegado del Gobierno, José María Martín Fernández; el comisario provincial, Antonio María Delgado de los Reyes, y el comisario de la Comisaría Local de El Ejido, José Antonio Roca Lezama. EFE

mma/fs/ros