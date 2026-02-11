Espana agencias

La Cultural apuesta por el diálogo con el comité de árbitros y descarta la intencionalidad

León, 11 feb (EFE).- La consejera delegada de la Cultural Leonesa, Natichu Alvarado, mantiene la postura de la entidad a favor del diálogo con el Comité Técnico de Árbitros (CTA), a pesar del comunicado emitido por el club sobre las últimas actuaciones de los colegiados, en especial frente al Málaga (2-1), y descarta que exista "intencionalidad".

Alvarado, que ha comparecido ante los periodistas en un momento deportivo que considera complicado, ha desvelado que han pedido formalmente al comité arbitral el audio de la conversación entre el colegiado Alonso de Ena Wolf y el VAR en la jugada del tanto anulado a Diego Collado en el encuentro ante el Málaga.

La consejera delegada ha asumido también errores, sobre todo en el reciente mercado de invierno, y ante la falta de refuerzos ha reconocido que "quizá no funcionó la estrategia de buscar primeras opciones", si bien ha indicado que entre las negativas de algunos jugadores a incorporase había otros condicionantes como las deficiencias en infraestructuras.

En este sentido, ha insistido en la necesidad de firmar un convenio con el Ayuntamiento de León para la cesión de uso en exclusiva del Área Deportiva de Puente Castro, donde entrena el conjunto leonés en todas sus categorías.

Y ha confirmado una vez más, que el accionistas mayoritario, la Academia Aspire de Catar, sigue manteniendo el compromiso de aportar una cantidad para una infraestructura deportiva -en torno a los 300.000 euros-.

"Es clave de cara a la próxima temporada partir desde otro nivel de infraestructuras y la ciudad deportiva tiene que ser ya dotando a las instalaciones de la suficiente dignidad porque en la situación actual no damos la talla para un equipo del fútbol profesional", ha recalcado.

Por ello, si el Consistorio sigue dilatando los plazos, pese a reconocer su voluntad en buscar un entendimiento, Natichu Alvarado ha avanzado la intención de la entidad de buscar "otras alternativas" para acometer unas nuevas instalaciones en alguno de los ayuntamientos colindantes.

En el plano deportivo, la consejera delegada de la Cultural ha rebajado el tono de trascendencia del encuentro del próximo sábado ante un rival directo por la permanencia como el Real Zaragoza, pese a calificar el choque como "muy muy importante".

Sobre el futuro del técnico, José Ángel Ziganda, ha "contextualizado" la innegable mala racha de resultados, con dos de los últimos 24 puntos en juego, pero ha insistido en que "en momentos complicados, la toma de decisiones estructurales no tienen sentido".

También ha asegurado que el entrenador tiene todo el apoyo del club, pero "eso no supone un cheque en blanco y el foco exclusivo está puesto en el sábado", ha apuntado.EFE

