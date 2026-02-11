Espana agencias

La borrasca Nils dejará aún más lluvia en España, con el Cantábrico mañana en alerta roja

Guardar

Madrid, 11 feb (EFE).- Las lluvias seguirán siendo abundantes y generalizadas hasta el viernes añadiendo agua a unos ríos al limite, después de que la borrasca Marta haya dado paso ahora a Nils, que afectará a toda la península y Baleares, con más precipitaciones, viento y un temporal marítimo que mantendrá mañana al Cantábrico en alerta roja.

Galicia, País Vasco y Cantabria activarán mañana la alerta roja por riesgo extraordinario; las olas podrán ser de hasta 10 metros en el litoral de Gipuzkoa y de Bizkaia por vientos marinos de hasta 88 kilómetros por hora.

Además, el Govern de Cataluña ha acordado suspender mañana jueves la actividad escolar, universitaria, deportiva y la sanitaria no urgente ante la previsión de fuertes vientos en la comunidad, y ha pedido a la ciudadanía evitar desplazamientos innecesarios, priorizando el teletrabajo, según ha avanzado hoy la consellera de Interior, Núria Parlon.

El nuevo temporal sumará aún más lluvia a unos ríos en el límite tras sucesivas borrascas en los últimos meses, que han provocado enormes daños.

De hecho, ayer el Gobierno declaró zonas afectadas por una emergencia de protección civil los territorios golpeados por un total de 76 episodios catastróficos en 14 comunidades autónomas y en la ciudad de Ceuta, en su mayor parte por las borrascas en España entre el pasado 10 de noviembre y el 9 de febrero de 2026.

La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha ha elevado a nivel 2 el Plan Especial de Protección Civil ante el riesgo de inundaciones (Pricam) en toda la región, por las malas previsiones meteorológicas.

También Castilla y León ha declarado la situación 2 de emergencia en Segovia por el aumento de caudales del Riaza, Duratón y Eresma, tras las intensas lluvias de estos días, a lo que se suman los deshielos y desembalses de presas.

En la jornada de hoy todas las comunidades autónomas salvo Canarias, incluida la ciudad autónoma de Melilla, están en alerta.

Además de Galicia, en aviso rojo a partir de las 23 horas de hoy por temporal marítimo, que seguirá manteniendo mañana, a la que se sumarán Cantabria y País Vasco, otra media docena de comunidades mantienen avisos hoy por riesgo importante, nivel naranja.

Entre ellas de nuevo Andalucía, tan castigada por las lluvias de los últimos días, que está en nivel naranja por vientos y temporal marítimo y en amarillo, por precipitaciones.

En Grazalema (Cádiz) se podrán acumular hoy más de 40 litros por metro cuadrado en doce horas; localmente podrían superarse los 80 litros por metro cuadrado en 24 horas.

Según el portavoz de Aemet, Rubén del Campo, este miércoles la borrasca Nils dejará rachas muy fuertes de viento, especialmente en el litoral gallego y en el este peninsular.

Por tanto, "precaución con la caída de ramas, árboles y objetos en lugares elevados", ha advertido.

Habrá lluvias en buena parte de la península, especialmente en Galicia, comunidades cantábricas y Extremadura, donde serán fuertes y persistentes.

Las temperaturas serán altas para la época del año, por lo que las precipitaciones en forma de lluvia favorecerán el deshielo de la nieve previamente caída.

En el Cantábrico se rondarán los 20° y en el Mediterráneo algunos puntos superarán los 25°.

El viernes será el último día de este largo episodio de lluvias y lo hará con abundantes precipitaciones generalizadas en la península y Baleares.

"El sábado, por primera vez en bastante tiempo, comenzará a ganar protagonismo el anticiclón", según Rubén del Campo.

Ya el domingo, la jornada dejará tiempo anticiclónico y cielos poco nubosos salvo en el extremo norte, donde aún habrá algunas lluvias y nevadas.

Entretanto los ríos siguen al limite. Un total de 54 tramos de ríos de la Cuenca del Duero tienen este miércoles algún tipo de aviso, de ellos 14 están en alerta roja -el Arlanza, el Duero, el Eresma en la capital segoviana, el Órbigo, el Tuerto y el Ucero.

Once estaciones de aforo de la cuenca del Guadiana han superado el nivel rojo de aviso hidrológico en la provincia de Badajoz, donde 19 presas están desembalsando agua como consecuencia de las precipitaciones registradas los últimos días.

En Galicia, el río Louro a su paso por Tui, en la provincia de Pontevedra, y el Avia en Ribadavia y el Miño en A Peroxa, en la de Ourense, permanecen vigilados en situación de máxima alerta debido al elevado nivel de sus caudales.

Por otra parte, en la provincia de Málaga, se ha derrumbado una casa abandonada de Ronda localidad especialmente afectada por las intensas lluvias de los últimos días, y ha obligado al desalojo preventivo de los vecinos de viviendas cercanas y a demoler el inmueble.

En Almonte (Huelva), un total de 1.120 toneladas de arena han sido vertidas en las calles de la aldea de El Rocío, para intentar recuperar la funcionalidad de su viario tras las intensas lluvias de estos días.

Por otra parte, más de 200 alumnos de más de una docena de municipios o anejos de la provincia de Granada mantienen la actividad lectiva no presencial por los destrozos en carreteras de los temporales que aún afectan al transporte escolar en distintas rutas.

A media mañana, el temporal mantenía cortadas 164 carreteras por inundaciones y desprendimientos, con 121 en Andalucía y 4 de la red principal. EFE

(Foto) (Vídeo)

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

El agente tutor de Palencia será ejemplo para mejorar la convivencia en barrios de Europa

Infobae

Sánchez duda que la operación de EEUU en Venezuela sirva para una transición democrática

Infobae

Sanzol retrata el duelo por un hermano, "teatro de difuntos para dar fuerza a los vivos"

Infobae

La alcaldesa de Huelva planteará al pleno si se persona en la causa por Adamuz

Infobae

Cataluña suspende mañana actividad educativa, deportiva y sanitaria no urgente por viento

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Pedro Sánchez defiende el acuerdo

Pedro Sánchez defiende el acuerdo con Mercosur con miles de agricultores protestando por las calles de Madrid: “Trump trata de imponer la ley de la selva”

Un jubilado de 71 años intentó quemar una oficina de la Seguridad Social con personas dentro porque le denegaron el subsidio: fue con seis litros de gasolina

Ayuso ofrece la medalla de Madrid a EEUU por ser el “faro del mundo libre” y compara a México y Venezuela con el régimen de Cuba

La Audiencia Provincial de Madrid reconoce la nacionalidad española a un ciudadano colombiano como descendiente de sefardíes expulsados: presentó la genealogía de su apellido

Los sueldos de entre 20.200 y 35.200 euros pagarán más en la declaración de la renta que años anteriores

ECONOMÍA

Una mujer que vive sola

Una mujer que vive sola paga 56.000 euros en el recibo del agua: podía llenar varias piscinas olímpicas

Agricultores de toda España se concentran en Madrid contra el acuerdo con Mercosur: “Todos tenemos la costumbre de comer y queremos que sea bueno para la salud”

La brecha salarial persiste en la Comunidad de Madrid: los hombres ganan de media 8.000 euros más al año que las mujeres

Miguel Benito Barrionuevo, abogado: “En los últimos años ha cambiado mucho el control de la baja médica”

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

DEPORTES

Un penalti para acabar con

Un penalti para acabar con 34 años de sequía: el día que la Real Sociedad ganó al Athletic para proclamarse campeón de la Copa del Rey

Los futbolistas del Real Madrid refuerzan su unión con una cena privada en la capital

Siguen las malas noticias para España: Samu Aghehowa sufre una lesión en el ligamento cruzado y podría decir adiós al Mundial 2026

El alto precio de ser un aficionado de LaLiga: cuánto cuesta ser de tu equipo favorito

Frank Ilett, el aficionado del Manchester United que prometió no cortarse el pelo, puede poner fin al desafío 493 días después