La alcaldesa de Huelva planteará al pleno si se persona en la causa por Adamuz

Huelva, 11 feb (EFE).- La alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda (PP), ha anunciado este miércoles en el Congreso de los Diputados, tras la comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que llevará al pleno una propuesta para que el Ayuntamiento de Huelva se persone como acusación popular en el procedimiento judicial abierto por el accidente ferroviario de Adamuz.

La decisión, según ha explicado la alcaldesa, responde a la voluntad firme del consistorio de defender a las víctimas y a sus familias, garantizar que se conozca toda la verdad y exigir al Gobierno los recursos necesarios para evitar que vuelva a suceder", ha informado el Ayuntamiento en una nota.

"Estamos ante un suceso de extrema gravedad que no puede ni debe quedar sin una respuesta contundente. El Ayuntamiento de Huelva estuvo, está y estará donde tiene que estar: al lado de las víctimas, de sus familias y de la justicia, ha afirmado Pilar Miranda.

La alcaldesa ha lamentado que Sánchez no solo no ha dado ninguna explicación, sino que ni siquiera ha perdido perdón a las familias.

Con esta decisión, el Ayuntamiento de Huelva ha indicado que ha reafirmado su compromiso con la transparencia, la justicia y la protección del interés general, colaborando activamente con los órganos judiciales para que el caso del accidente de Adamuz sea esclarecido en su totalidad.

Para ello, Pilar Miranda elevará al próximo pleno municipal su propuesta con el objetivo de contar con el apoyo unánime de todos los partidos, porque no se trata de colores políticos, ha dicho, sino de la memoria de los 46 fallecidos, de sus familias, los heridos y todas las personas que viajaban en los dos trenes accidentados. EFE

