Karina S.Borgo: "Trump ha descabezado el régimen, la osamenta del monstruo sigue intacta"

Madrid, 11 feb (EFE).- La escritora y periodista venezolana Karina Sainz Borgo (Caracas, 1982), residente en España desde 2006, regresa a su país de origen en su nueva novela, 'Nazarena' (Alfaguara), donde narra la descomposición de una familia atravesada por la locura y la violencia a finales del siglo XIX.

El lanzamiento coincide con el estreno en toda América Latina de la película 'Aún es de noche en Caracas', adaptación de su aclamada primera novela, 'La hija de la española', dirigida por Mariana Rondón y Marité Ugas y producida por Edgar Ramírez, en la que abordaba a la vez el duelo por una madre y por un país sumido en la violencia.

La autora ve con mucho escepticismo un posible proceso de transición política en Venezuela tras la intervención del ejército estadounidense y la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero. "Trump ha descabezado el régimen, pero la osamenta del monstruo sigue intacta", ha dicho en una entrevista con EFE.

"Una transición con Delcy Rodríguez es una continuación del régimen chavista", ha precisado la escritora, que ve a la actual mandataria y al presidente del Parlamento Jorge Rodríguez "tan juzgables" como Maduro. "Si hay una agenda con Estados Unidos, claramente es una agenda económica, yo no la veo como una agenda política", sostiene.

En cuanto a las excarcelaciones de presos, Sainz Borgo rechaza hablar de "liberación" por la falta de garantías y libertades y critica las restricciones en casos como el del exdiputado Juan Pablo Guanipa.

"No me creo ni un palmo de que la agenda de Trump sea una agenda democrática. Cuando yo vi mi ciudad bombardeada por Estados Unidos, a mí me pareció ofensivo y terrible, ¿cómo hemos podido llegar hasta aquí? Entiendo que la captura y la extirpación de Maduro tuviera un elemento reparador, pero eso no es justicia, eso es una extracción y es una intervención extranjera".

Basada en una historia de su propia familia, que la autora lleva al terreno de la hipérbole, la metáfora y la fantasía, 'Nazarena' forma parte de un ciclo de novelas que empezó con 'La hija de la española' y continuó con 'El tercer país' (2021).

"Podría decirse que es la precuela", afirma. Con ecos de Rulfo y Lorca, la historia principal transcurre en una casa familiar donde ocho hermanas conviven bajo la sombra de una madre devastada por una pérdida. La protagonista, Nazarena, es la séptima de ellas, y barre obsesivamente el patio para ahuyentar las desgracias.

"En el fondo son ocho hermanas peleándose por una casa. Una familia en la que algunos llegan a preferir que la casa se queme antes de que otros la hereden, lo cual es una metáfora política de muchas cosas y creo que sigue estando bastante vigente", asegura.

Sus principales referentes han sido las sagas canónicas, cita a 'Los Buddenbrook' de Thomas Mann, 'Los Forsyte', 'El Gatopardo' o 'Los Malavoglia'.

"Quería contar estas historias de fin de ciclo" y hacerlo con "el ruido de la furia" de Faulkner y con un narrador poco fiable como es una persona con problemas mentales. "No dejan de ser personas heridas e incapaces de entenderse con el mundo en el que habitan".

Dice sentirse deudora de una generación anterior de escritoras latinoamericanas, especialmente Isabel Allende con 'La casa de los espíritus', "probablemente la primera voz femenina hispanohablante que tiene una proyección lo suficientemente grande como para ser asimilada".

Pero a la vez, más próxima a otras autoras de su generación como Samanta Schweblin o Mariana Enríquez. "Las escritoras que estuvieron antes, entiéndase Marcela Serrano, Laura Esquivel, tuvieron que pagar ese peaje de escritoras íntimas, de historias intimistas, domésticas".

La escritura de Sainz Borgo tiene un tono oscuro, violento, a veces incluso de pesadilla. "A mi los personajes que me interesan son principalmente femeninos, casi todas malas madres o hijas, malos herederos, pésimos herederos", dice.

Y lo atribuye a sus circunstancias vitales. "Lo violento forma parte de mi manera de entender y ver el mundo". EFE

