Isabel Rodríguez rechaza que el PSOE vaya a facilitar un Gobierno de Guardiola sin Vox: ¿Abstención? En absoluto"

La anterior negativa de la presidenta extremeña María Guardiola a la oferta socialista para aprobar los Presupuestos ha sido resaltada ahora por la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, para poner el foco en quién asume la responsabilidad política de la investidura. De acuerdo con la información publicada por el medio, Rodríguez ha subrayado que actualmente el peso de la decisión recae “sólo y exclusivamente” en el Partido Popular (PP) y en Guardiola. El medio también detalló que esta postura se produce en el momento en que el PP ha señalado su preferencia por formar un gobierno en solitario en Extremadura y no en coalición con Vox, según fuentes de la cúpula del partido.

Según consignó el medio, Isabel Rodríguez descartó completamente cualquier posibilidad de que el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) facilite, mediante la abstención, la investidura de María Guardiola como presidenta de Extremadura sin el apoyo de Vox. “¿Abstención? En absoluto”, afirmó la ministra cuando fue consultada por periodistas en los pasillos del Congreso. De esta forma, respondió a la hipótesis de que Guardiola intente obtener la abstención del PSOE para evitar el respaldo de Vox en el proceso de investidura.

El medio reportó que Rodríguez hizo referencia a una fase previa en la que el PSOE ofreció su apoyo a Guardiola para garantizar la aprobación de los Presupuestos y así evitar una convocatoria electoral en la comunidad, propuesta que la presidenta regional rechazó. “Por tanto, ahora la responsabilidad es sólo y exclusivamente del PP y de Guardiola”, insistió Rodríguez, remarcando que el actual bloqueo no es achacable a la dirección socialista.

En paralelo, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, manifestó una opinión en sintonía con la de Rodríguez, según mencionó la publicación. Cuerpo consideró que, hasta donde tiene conocimiento, el PP mantiene abiertas negociaciones con Vox, y agregó una valoración crítica sobre el coste de dicho proceso al afirmar: “En el pecado se lleva la penitencia”. Esta expresión evidencia la percepción de complicaciones significativas en el diálogo político entre ambos partidos.

El medio también recogió la posición de otras fuentes socialistas dentro del Ejecutivo, quienes reiteraron la negativa a cualquier tipo de abstención del PSOE en favor de Guardiola. Estas voces remarcaron que el partido socialista encabeza la alternativa al PP, tanto en Aragón como en Extremadura, interpretando esta circunstancia como motivo suficiente para mantener el voto en contra en ambas comunidades. Añadieron que únicamente corresponde ejercer la oposición contra el partido encabezado por Guardiola en Extremadura.

Por último, la publicación deslizó que, desde la perspectiva de algunas fuentes socialistas, la agitación pública de la posibilidad de una abstención socialista podría formar parte de la estrategia del PP para presionar en su negociación con Vox. Según indicaron estas fuentes al medio, el debate sobre la hipotética abstención del PSOE no obedece a una opción real, sino que sería instrumental en el contexto de las conversaciones entre el PP y Vox en Extremadura.