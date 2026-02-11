Espana agencias

Isabel Rodríguez rechaza que el PSOE vaya a facilitar un Gobierno de Guardiola sin Vox: ¿Abstención? En absoluto"

La ministra ha descartado cualquier opción para que los socialistas permitan la investidura de la candidata conservadora en la comunidad extremeña sin apoyo ultraderechista, insistiendo en que la responsabilidad del desenlace recae únicamente en sus adversarios políticos

Guardar

La anterior negativa de la presidenta extremeña María Guardiola a la oferta socialista para aprobar los Presupuestos ha sido resaltada ahora por la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, para poner el foco en quién asume la responsabilidad política de la investidura. De acuerdo con la información publicada por el medio, Rodríguez ha subrayado que actualmente el peso de la decisión recae “sólo y exclusivamente” en el Partido Popular (PP) y en Guardiola. El medio también detalló que esta postura se produce en el momento en que el PP ha señalado su preferencia por formar un gobierno en solitario en Extremadura y no en coalición con Vox, según fuentes de la cúpula del partido.

Según consignó el medio, Isabel Rodríguez descartó completamente cualquier posibilidad de que el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) facilite, mediante la abstención, la investidura de María Guardiola como presidenta de Extremadura sin el apoyo de Vox. “¿Abstención? En absoluto”, afirmó la ministra cuando fue consultada por periodistas en los pasillos del Congreso. De esta forma, respondió a la hipótesis de que Guardiola intente obtener la abstención del PSOE para evitar el respaldo de Vox en el proceso de investidura.

El medio reportó que Rodríguez hizo referencia a una fase previa en la que el PSOE ofreció su apoyo a Guardiola para garantizar la aprobación de los Presupuestos y así evitar una convocatoria electoral en la comunidad, propuesta que la presidenta regional rechazó. “Por tanto, ahora la responsabilidad es sólo y exclusivamente del PP y de Guardiola”, insistió Rodríguez, remarcando que el actual bloqueo no es achacable a la dirección socialista.

En paralelo, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, manifestó una opinión en sintonía con la de Rodríguez, según mencionó la publicación. Cuerpo consideró que, hasta donde tiene conocimiento, el PP mantiene abiertas negociaciones con Vox, y agregó una valoración crítica sobre el coste de dicho proceso al afirmar: “En el pecado se lleva la penitencia”. Esta expresión evidencia la percepción de complicaciones significativas en el diálogo político entre ambos partidos.

El medio también recogió la posición de otras fuentes socialistas dentro del Ejecutivo, quienes reiteraron la negativa a cualquier tipo de abstención del PSOE en favor de Guardiola. Estas voces remarcaron que el partido socialista encabeza la alternativa al PP, tanto en Aragón como en Extremadura, interpretando esta circunstancia como motivo suficiente para mantener el voto en contra en ambas comunidades. Añadieron que únicamente corresponde ejercer la oposición contra el partido encabezado por Guardiola en Extremadura.

Por último, la publicación deslizó que, desde la perspectiva de algunas fuentes socialistas, la agitación pública de la posibilidad de una abstención socialista podría formar parte de la estrategia del PP para presionar en su negociación con Vox. Según indicaron estas fuentes al medio, el debate sobre la hipotética abstención del PSOE no obedece a una opción real, sino que sería instrumental en el contexto de las conversaciones entre el PP y Vox en Extremadura.

Temas Relacionados

Isabel RodríguezPSOEMaría GuardiolaPPExtremaduraCongresoInvestiduraGobiernoVoxCarlos CuerpoEUROPAPRESS

Últimas Noticias

La primera etapa es cancelada por el temporal y la prueba empezará el 24 de febrero

Infobae

Alonso rueda 55 vueltas y pone el monoplaza al límite de 316 km/h fijado por Aston Martin

Infobae

El Facsa-Playas de Castellón, a por su tercer título consecutivo

Infobae

Mbappé, segundo día en el gimnasio y duda contra la Real Sociedad

Infobae

Aumentan a 24 las estaciones de la Confederación Hidrográfica del Tajo en aviso rojo

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Cae una “macroestructura” en Almería

Cae una “macroestructura” en Almería con 3.500 kilos de droga y un “arsenal de guerra” que trataron de usar contra los agentes de Policía

El Congreso aprueba la ley de multirreincidencia que Junts exigió al Gobierno con el apoyo de PSOE, PP, Vox y PNV

IU, Sumar, Más Madrid, y Comunes crean ‘Un paso al frente’, la alianza con la que se presentarán a las elecciones generales

La Guardia Civil detiene a siete personas por introducir hachís en Melilla con lanzamientos de bolas por encima de la valla desde Marruecos

Anulan la sanción impuesta a un policía nacional acusado de desobediencia por decirle a su superior que no le iba a atender por WhatsApp en sus días libres

ECONOMÍA

Juan Roig vende ya el

Juan Roig vende ya el 20% de lo que se come en España con los platos preparados de Mercadona, más que bares y cafeterías

David Jiménez, abogado: “Para Hacienda, donar un piso es como venderlo”

Una empresa cierra cuatro días y quiere que sus trabajadores lo paguen con vacaciones: “Esto es ilegal”

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Gonzalo Bernardos explica por qué está a favor de la regularización de migrantes: busca responder a desafíos financieros en España

DEPORTES

El día que el FC

El día que el FC Barcelona plantó al Atlético de Madrid en unas semifinales de Copa del Rey

Así te hemos contado la victoria de la Real Sociedad sobre el Athletic en Copa del Rey

La Real Sociedad se impone por la mínima al Athletic en el primer duelo de semifinales de la Copa del Rey

El expiloto Button confía en Fernando Alonso y Aston Martin para 2026: “Puede pelear por un campeonato del mundo”

Cucurella se suma a la larga lista de lesionados de la selección española: “Esperemos que su ausencia no sea demasiado larga”