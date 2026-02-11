Espana agencias

Isaac del Toro y Adam Yates llevarán los galones en el UAE Tour

Redacción deportes, 11 feb (EFE).- El UAE Emirates-XRG volverá a la competición el próximo lunes con motivo del UAE Tour, donde la escuadra local contará con el coliderazgo del mexicano Isaac Del Toro y del británico Adam Yates.

La escuadra emiratí saldrá en la única carrera por etapas del World Tour en Oriente Medio con un equipo lleno de ambición, dispuesto a quedarse con el título "en casa".

La montaña marcará el resultado final, concretamente en Jebel Mobrah y el icónico Jebel Hafeet, donde tanto Del Toro como Yates confían en correr con ventaja y aspirar al podio final. Para el UAE Team Emirates-XRG, esta carrera tiene una importancia especial.

El equipo emiratí ha ganado tres de las siete ediciones de la carrera con Tadej Pogačar al mando y ha conseguido diez victorias de etapa. De hecho, en la única carrera en la que Pogačar terminó segundo, fue su futuro compañero de equipo Yates quien se alzó con el título.

Ganador de la edición de 2020, el escalador británico regresará al UAE Tour por sexta vez. En sus participaciones anteriores con el UAE Team Emirates-XRG, Yates contribuyó a esas 10 victorias de etapa, al igual que el velocista colombiano Sebastián Molano.

Molano encabezará las ambiciones al esprint del UAE y llega a la carrera de este año lleno de confianza, después de haber conseguido su primera victoria de la temporada en el reciente Tour de Omán .

Del Toro, Yates y Molano contarán con el apoyo de un experimentado equipo de ciclistas, que completa el equipo de siete hombres con Rune Herregodts , Nils Politt , Kevin Vermaerke y Florian Vermeersch .

Tanto Vermeersch como Herregodts ayudaron a Pogačar a conseguir su tercer título del UAE Tour el año pasado por estas fechas, y esperan ofrecer la misma asistencia impecable a Del Toro en su debut en la carrera.

Del Toro, quizás la gran revelación de 2025, llega a la nueva temporada como Campeón Nacional de México, tanto en ruta como en contrarreloj. El UAE Tour le ofrecerá a sus 21 años la oportunidad de estrenar su equipación en ambas disciplinas, y la joven sensación espera con ilusión la que será su primera participación en la carrera por etapas emiratí.

"Estoy muy emocionado de participar en mi primer UAE Tour. Es una carrera especial para mí, no solo porque es mi debut, sino porque es una carrera en casa para el equipo, y realmente se siente ese orgullo y esa responsabilidad", señaló Del Toro.

El mexicano ha dedicado tiempo a reconocer algunas de las etapas principales, familiarizándome con las carreteras y los momentos clave, lo que le ha supuesto una dosis de confianza.

"El nivel aquí será muy alto, con algunos de los mejores corredores del mundo en la línea de salida, pero nos hemos preparado muy bien como grupo y estamos listos para darlo todo y competir con intensidad. Espero tener una buena actuación, pero también tenemos la clase y la experiencia de alguien como Yates y luego Molano para los esprints, así que tenemos muchas opciones", explicó.

Con dos finales en la cima y muchas oportunidades de sprint, el equipo UAE estará liderado en el auto del equipo por los directores deportivos Andrej Hauptman (Slo), Marco Marzano (Ita) y Yousif Mirza (UAE). EFE

EFE

