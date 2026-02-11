Espana agencias

Hoy será noticia. Jueves, 12 de febrero

Guardar

POLÍTICA PARTIDOS

Las negociaciones entre PP y Vox para formar gobierno evidencian sus diferencias

Madrid (EFE).- Las obligadas negociaciones entre PP y Vox para formar los nuevos gobiernos autonómicos de Extremadura y Aragón ponen de relieve sus diferencias.

Diferencias, que han abierto ya el debate sobre la posibilidad de que una abstención del PSOE pueda servir para que María Guardiola saque adelante su investidura sin la ayuda del partido de Santiago Abascal.

CASO KOLDO

El Supremo celebra el prólogo al juicio de las mascarillas contra Ábalos, Koldo y Aldama

Madrid (EFE).- El Tribunal Supremo celebra este jueves la audiencia preliminar para tratar las nulidades que plantean las defensas como paso previo al juicio contra el exministro Jose Luis Ábalos y su exasesor Koldo García por los contratos de mascarillas, que pretenden que ahora se celebre en la Audiencia Nacional.

Ábalos y Koldo, en prisión preventiva desde el pasado 27 de noviembre, estarán presentes en la audiencia por orden del tribunal, pese a que sus defensas habían solicitado que la siguieran por videoconferencia alegando problemas de salud. Junto a ellos estará el tercer acusado, el empresario Víctor de Aldama.

LEY MULTIRREINCIDENCIA

Amplia mayoría para aprobar la ley de Junts contra la multirreincidencia en el Congreso

Madrid (EFE).- La ley de Junts para combatir la multirreincidencia llega este jueves al pleno del Congreso con un amplio respaldo y será aprobada previsiblemente por la mayoría de la Cámara, incluidos PSOE y PP, tras más de un año congelada.

La tramitación comenzó en 2024 y se reactivó en noviembre pasado, después de que la formación de Carles Puigdemont anunciara su ruptura con el Ejecutivo por sus incumplimientos y diera por "bloqueada" la legislatura.

TIEMPO BORRASCA

Intensas rachas de viento y precipitaciones el jueves por frentes asociados a Nils

Madrid (EFE).- Este jueves se prevé una situación de transición entre el paso de frentes asociados a la borrasca Nils sobre la península y Baleares, que dejará precipitaciones, así como rachas muy fuertes de viento en la mayor parte de la mitad oriental peninsular y Baleares, pudiendo ser localmente huracanadas en el Cantábrico con un temporal marítimo.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en su pronóstico para hoy ha activado el aviso rojo (riesgo extremo) por fuertes rachas de viento en Cantabria, Galicia y País Vasco y el naranja en Andalucía, Baleares, Cataluña, Región de Murcia y Comunidad Valenciana.

TOMAS Y VALIENTE

El TC celebra un acto de homenaje a Tomás y Valiente en el XXX aniversario de su asesinato por ETA

Madrid (EFE).- El Tribunal Constitucional celebra este jueves un acto de homenaje a Francisco Tomás y Valiente, presidente emérito del TC, con motivo del trigésimo aniversario de su asesinato por la banda terrorista ETA.

El homenaje se celebrará en la sede del Tribunal Constitucional, en Madrid, a las 09:30 horas.

VIOLENCIA SEXUAL

Excapellán del colegio Highlands de Madrid declara hoy investigado por abuso de menores

Madrid (EFE).- Marcelino A.N., excapellán del colegio Highlands de El Encinar de la Moraleja, en Madrid, declara este jueves ante la jueza que lo investiga como presunto autor de agresiones sexuales cometidas sobre menores del centro.

La jueza del Juzgado de Instrucción número 7 de Madrid ha citado al excapellán a las 10 de la mañana tras escuchar a principios de este mes a otras dos menores ratificar que, como denunciaron las familias, sufrieron tocamientos por parte del investigado.

ESTADÍSTICA POBLACIÓN

El INE publica la Estadística Continua de Población

Madrid (EFE).- El Instituto Nacional de Estadística (INE) publica la Estadística Continua de Población, con datos actualizados a 1 de enero de 2026.

En enero de 2025 la población española se situó en 49.442.844 habitantes.

EFE

plv

 

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Los 27 abordan cómo brindar más apoyo militar a Ucrania y la nueva estrategia de seguridad de la UE

Ministros del bloque europeo discuten en Bruselas nuevos mecanismos de cooperación y financiamiento para Kiev ante crecientes desafíos, con la presencia de líderes de la OTAN y Ucrania, previo a la cumbre aliada que se realizará en Bélgica

Los 27 abordan cómo brindar

El PP afronta la campaña de Castilla y León con la incógnita de cuánto peso tendrá Feijóo

Infobae

CAI y Sporting San Miguelito mandan en Panamá tras cinco jornadas del Clausura 2026

Infobae

Real España resiste en la cima bajo el acecho de Motagua y Olimpia

Infobae

Juventud vive una noche heroica en Quito al eliminar en penaltis a la Católica de Ecuador

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Castilla y León da el

Castilla y León da el pistoletazo de salida a sus elecciones autonómicas: qué se vota, cuántos escaños hay y quiénes se presentan

Acciona echa un pulso al Gobierno tras parar la mayor obra de Andalucía: un perito y un notario para certificar trabajos “figuren o no en el proyecto”

Las condiciones “tercermundistas” en la que viven los perros de la Guardia Civil en Barajas: humedades, espacio reducido y sin mantenimiento

Hacienda invierte 198.000 euros en 16 asientos especiales hechos en Suecia para proteger las espaldas de los agentes que persiguen a los narcos a 120 kilómetros por hora

Un hospital del Grupo Quirón recibe una multa de 1,2 millones de euros por perder el CD de un paciente que aportó resonancias hechas en otros centros

ECONOMÍA

El cierre de las nucleares

El cierre de las nucleares “encarecerá” un 23% el coste de la vida y supondrá la “pérdida” de miles de empleos

Ser madre castiga la carrera profesional de las mujeres: durante la edad reproductiva los hombres llegan a ganar 8.000 euros más

¿Se pueden heredar las criptomonedas? Un abogado responde

Así son las parejas que pueden permitirse ahora comprar un piso financiado con hipoteca

Cuánto les cuesta a los españoles aconsejar al rey: los altos cargos de Zarzuela ya se reparten un millón y medio de euros

DEPORTES

El polémico gol anulado a

El polémico gol anulado a Cubarsí durante el partido de Copa del Rey entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona: seis minutos de revisión del VAR

Así te hemos contado la victoria del Atlético de Madrid ante el FC Barcelona en Copa del Rey

El Atlético de Madrid brilla en el Metropolitano y aplasta al FC Barcelona con una amplia goleada en Copa del Rey

El precoz cambio de Hansi Flick en el minuto 36 con el que intentó frenar la goleada del Atlético de Madrid

La selección española ya conoce a sus primeros rivales en la Nations League: Croacia, Inglaterra y República Checa