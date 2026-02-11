Hoy será noticia. Jueves, 12 de febrero

POLÍTICA PARTIDOS

Las negociaciones entre PP y Vox para formar gobierno evidencian sus diferencias

Madrid (EFE).- Las obligadas negociaciones entre PP y Vox para formar los nuevos gobiernos autonómicos de Extremadura y Aragón ponen de relieve sus diferencias.

Diferencias, que han abierto ya el debate sobre la posibilidad de que una abstención del PSOE pueda servir para que María Guardiola saque adelante su investidura sin la ayuda del partido de Santiago Abascal.

CASO KOLDO

El Supremo celebra el prólogo al juicio de las mascarillas contra Ábalos, Koldo y Aldama

Madrid (EFE).- El Tribunal Supremo celebra este jueves la audiencia preliminar para tratar las nulidades que plantean las defensas como paso previo al juicio contra el exministro Jose Luis Ábalos y su exasesor Koldo García por los contratos de mascarillas, que pretenden que ahora se celebre en la Audiencia Nacional.

Ábalos y Koldo, en prisión preventiva desde el pasado 27 de noviembre, estarán presentes en la audiencia por orden del tribunal, pese a que sus defensas habían solicitado que la siguieran por videoconferencia alegando problemas de salud. Junto a ellos estará el tercer acusado, el empresario Víctor de Aldama.

LEY MULTIRREINCIDENCIA

Amplia mayoría para aprobar la ley de Junts contra la multirreincidencia en el Congreso

Madrid (EFE).- La ley de Junts para combatir la multirreincidencia llega este jueves al pleno del Congreso con un amplio respaldo y será aprobada previsiblemente por la mayoría de la Cámara, incluidos PSOE y PP, tras más de un año congelada.

La tramitación comenzó en 2024 y se reactivó en noviembre pasado, después de que la formación de Carles Puigdemont anunciara su ruptura con el Ejecutivo por sus incumplimientos y diera por "bloqueada" la legislatura.

TIEMPO BORRASCA

Intensas rachas de viento y precipitaciones el jueves por frentes asociados a Nils

Madrid (EFE).- Este jueves se prevé una situación de transición entre el paso de frentes asociados a la borrasca Nils sobre la península y Baleares, que dejará precipitaciones, así como rachas muy fuertes de viento en la mayor parte de la mitad oriental peninsular y Baleares, pudiendo ser localmente huracanadas en el Cantábrico con un temporal marítimo.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en su pronóstico para hoy ha activado el aviso rojo (riesgo extremo) por fuertes rachas de viento en Cantabria, Galicia y País Vasco y el naranja en Andalucía, Baleares, Cataluña, Región de Murcia y Comunidad Valenciana.

TOMAS Y VALIENTE

El TC celebra un acto de homenaje a Tomás y Valiente en el XXX aniversario de su asesinato por ETA

Madrid (EFE).- El Tribunal Constitucional celebra este jueves un acto de homenaje a Francisco Tomás y Valiente, presidente emérito del TC, con motivo del trigésimo aniversario de su asesinato por la banda terrorista ETA.

El homenaje se celebrará en la sede del Tribunal Constitucional, en Madrid, a las 09:30 horas.

VIOLENCIA SEXUAL

Excapellán del colegio Highlands de Madrid declara hoy investigado por abuso de menores

Madrid (EFE).- Marcelino A.N., excapellán del colegio Highlands de El Encinar de la Moraleja, en Madrid, declara este jueves ante la jueza que lo investiga como presunto autor de agresiones sexuales cometidas sobre menores del centro.

La jueza del Juzgado de Instrucción número 7 de Madrid ha citado al excapellán a las 10 de la mañana tras escuchar a principios de este mes a otras dos menores ratificar que, como denunciaron las familias, sufrieron tocamientos por parte del investigado.

ESTADÍSTICA POBLACIÓN

El INE publica la Estadística Continua de Población

Madrid (EFE).- El Instituto Nacional de Estadística (INE) publica la Estadística Continua de Población, con datos actualizados a 1 de enero de 2026.

En enero de 2025 la población española se situó en 49.442.844 habitantes.

EFE

plv