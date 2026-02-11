Espana agencias

Heraskevych desafía prohibición del COI de usar un casco en homenaje a víctimas de Rusia

Leópolis (Ucrania), 11 feb (EFE).- El competidor ucraniano de skeleton Vladyslav Heraskevych, abanderado de su país en los Juegos Olímpicos de Milán Cortina, desafió este miércoles por segundo día consecutivo durante una sesión de entrenamiento la prohibición del Comité Olímpico Internacional (COI) de usar un casco con fotografías de atletas asesinados por Rusia en la guerra en su país.

El atleta ignoró la prohibición por primera vez el martes y argumentó en una conferencia de prensa ese mismo día que tenía la intención de seguir usando el casco en entrenamientos como en las competiciones olímpicas.

De este modo, Heraskevych llevó de nuevo el casco en la sesión de entrenamiento este miércoles a pesar de la advertencia del COI después de su primera aparición con él el lunes.

El COI señaló entonces que el casco violaba la prohibición de cualquier declaración política durante los Juegos.

"Es evidente que no viola ninguna regla del COI", subrayó el skeletonista en sus redes sociales este miércoles.

"Antes lo habíamos solicitado y ahora exigimos el levantamiento de la prohibición de usar el 'Casco de la Memoria' durante las competiciones en los Juegos Olímpicos", enfatizó Heraskevych.

El atleta ucraniano calificó el trato del COI de "teatro del absurdo" y lo acusó de "doble rasero".

El portavoz del COI, Mark Adams, apeló a la "igualdad" entre los atletas para justificar la prohibición, señaló Heraskevych, pero no se han impuesto sanciones contra el patinador estadounidense Maxim Naumov, quien rindió homenaje a sus padres fallecidos en un accidente aéreo el año pasado al mostrar sus fotografías durante su actuación el martes, argumentó el ucraniano.

El atleta subrayó que no desea entrar en conflicto con el COI, pero exigió un trato igualitario al mencionar también la aparición de banderas rusas en las gradas y en un casco de un participante de los Juegos de Sochi 2014.

Al usar el casco, que muestra, entre otros, al patinador artístico Dmytro Sharpar, de 25 años, y al jugador de hockey sobre hielo Oleksiy Loginov, de 23 años, Heraskevych dijo que quería conmemorar a más de 600 atletas que han sido asesinados durante la invasión rusa, ya sea por ataques a zonas civiles o en combate.

"Gracias a su sacrificio estamos vivos hoy y podemos ser parte de estos Juegos Olímpicos", subrayó el deportista, quien señaló que los atletas fallecidos ayudaron a evitar que la guerra llegara a otros países europeos.

Adams declaró este miércoles que el COI no desea descalificar a Heraskevych y sugirió que demuestre el casco antes o después de las carreras en las zonas mixtas.

Esto no sería suficiente, dijo sin embargo Heraskevych a la radiotelevisión pública ucraniana Suspilne, ya que sostiene que él y el Comité Olímpico de Ucrania presentaron una petición al COI para levantar la prohibición.

El skeletonista también rechazó la sugerencia del COI de que use en su lugar una pulsera negra.

"Incluso si el COI traiciona a estos atletas (ucranianos fallecidos), yo no los traicionaré", enfatizó.

Otros miembros del equipo olímpico ucraniano también han expresado su apoyo a Heraskevych, entre ellos la atleta de luge Olena Smaha, que mostró en su guante durante su carrera la inscripción: "Recordar no es una violación". EFE

